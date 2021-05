Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Denise Rifai dezbate măsurile anunțate de Guvern. Mai exact, prezentatoarea tv susține că ar fi bine ca oamenii să fie mai cumpătați, chiar dacă masca de protecție nu va mai fi obligatorie.

„Ea adaugă că deja își imaginează cluburile pline, dar și aglomerația din piețe sau din zonele deschise. Totodată, Rifai subliniază faptul că în acest context, cumpătarea este importantă, în caz contrar, toată România riscă să se fi sacrificat degeaba în toată această perioadă.

Fara Masca in aer liber. Doamne ajuta! altfel, insa, din toate punctele de vedere, cred ca nu ar strica sa fim cumpatati. In tot.

Am in ochi, deja, imaginile cluburilor arhipline, la fel cum vad si aglomeratia din piete sau cea din zonele deschise pentru “iarba verde”… Cumpatarea e importanta. Altfel, ne am sacrificat degeaba, in toaata aceasta perioada”, a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.

”Mi-e teamă că ne grăbim puțin”

Prezentatoarea tv susține că și ea își dorește să revină la normalitate, însă îi este teamă că sunt foarte multe persoane care nu au înțeles nimic din toate regulie impuse de autorități pe care ar trebui să le respecte chiar și după relaxarea restricțiilor, cele precum minima igienă.

„Ps. Si eu imi doresc, cu toata fiinta mea, sa simt, din nou, vibratia si senzatia de libertate pe care ne o ofera un concert, de exemplu. Si mi as dori, cu toata puterea mea, sa dispara pentru totdeauna, frica si tot amalgamul de emotii pe care pandemia de covid19 ne a obligat sa le traim, insa mi-e teama ca ne grabim putin. Si mi e teama ca sunt foarte multi cei care nu prea au inteles nimic, nici macar din regulile de minima igiena pe care chiar ar trebuie sa le respecte, mult timp de acum inainte”, a adăugat Rifai.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea