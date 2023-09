Denise Rifai a împlinit marţi, 26 septembrie, vârsta de 38 de ani. În acest context, vedeta de la Kanal D a făcut mai multe dezvăluiri din viața sa privată.

„38 de ani! Nici nu îmi vine să cred că împlinesc vârsta asta. Nu știu când au trecut anii. Este cea mai frumoasă zi din an și pentru mine întotdeauna este un an nou care se deschide odată cu ziua aceasta. Revelionul e mai mult o petrecere pentru mine. Ca an și ca sistem de evaluare al meu pentru mine se deschide acum un an nou și se închide anul viitor pe vremea aceasta”, a spus Denise Rifai.