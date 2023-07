Invitat în platoul Xtra Night Show, Bittman a vorbit despre schimbările prin care a trecut odată cu trecerea anilor. Dan Bittman este unul dintre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști din lumea muzicală.

De-a lungul anilor, munca și talentul lui l-au făcut să devină unul dintre cei mai cunoscuți soliști de la noi, iar în prezent se bucură de o carieră fantastică în muzică alături de trupa „Holograf”, din care face parte de aproximativ patru decenii.

E berbec și are toate caracteristicile zodiei

Solistul a spus zodia Berbec în care este, uneori, i-a adus și dezavantaje. ”Sunt zodia Berbec. M-am născut pe 29 martie, nu mai zic anul, că se topește ecranul. Am avut cam toate caracteristicile zodiei.. pe unele le-am mai evitat, dar așa, în principiu, eu nu mă feresc să spun… vai și amar.

Mi-a plăcut zodia, dar din alte puncte de vedere aș fi vrut să fiu mai calm. Câteodată mi-a făcut rău încăpățânarea, dar odată cu trecerea anilor ești mai liniștit și mai relaxat, lași oamenii să-și spună părerile…”, a spus Dan Bittman la Xtra Night Show.

Cunoscutul cântăreț a spus că, de-a lungul anilor, a încercat să își construiască o viață corectă, și să își învețe și copiii să facă lucrurile exact ca el.

„Am încercat într-un fel cât se poate de civilizat să îmi fac o viață corectă atât mie, cât și familiei, să îi învăț și pe copii și ce înseamnă puțină muncă, puțină școală, m-am ocupat de chestia asta pentru că mi-am dar seama că și mie mi-a folosit educația asta pe care mi-au dat-o părinții mei”, a mai spus Dan Bittman.

Îi plac femeile mature

La o altă apariție televizată de acum ceva timp, la Antena Stars, Dan Bittman a vorbit despre cea mai mare nebunie pe care a făcut-o din dragoste.

„Cea mai mare nebunie a fost să urc scara de incendiu la Bistrița cu niște doamne îmbrăcate de seară, în 1985 și am urcat noi ce am urcat și doi polițiști se uitau cu lanterna de jos, în fundul domnișoarelor și am spart un geam că nu aveam voie să intrăm cu persoane străine în hotel.

De frica unui portar nebun. Portarul urca două etaje mai repede decât liftul și ne prindea. Nouă ne plac femeile mature. În general am reușit să ne ascundem foarte bine că dacă am fugit, nu am fugit degeaba.”, povestea artistul.