Fiind perioada concediilor, pe aeroporturi apar fel și fel de probleme, cum ar fi întârzieri și anulări cauzate de defecțiuni tehnice apărute la bordul aeronavelor. Așadar, personalul aeroporturilor face cu greu față volumului de lucru.

Dan Bittman, peripeții pe o cursă internă

Nici Dan Bittman, solistul trupei Holograf, nu a fost ferit de probleme. Cântărețul și-a luat bilet pe o cursă internă Cluj-Napoca – București, operată de Tarom, a avut o întârziere de o oră și jumătate. Mai mult, la aterizare, pasagerii au fost ținuți blocați în avion, pe motiv că nu s-a găsit o scară pe care să coboare.

„După ce că au întârziat o oră pe ruta Cluj – București, acum caută o scară ca să ne dea jos din avion. Felicitări Taron. Am scris voit cu N”, a răbufnit Dan Bittman pe Instagram.

Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși, blocate timp de o zi în Nürnberg

Incidentul a avut loc la numai o zi după ce Sanda Ladoși și Maria Dragomiroiu au avut parte de o peripeție similară la întoarcerea din Germania. La îmbarcarea pentru zborul operat de WizzAir, cântărețele au aflat că acesta a fost anulat. Prin urmare, au rămas timp de 24 de ore blocate în orașul Nürnberg. Acestea au revenit la aeroport la prima oră, însă problemele tehnice nu fuseseră încă rezolvate, aeronava fiind reparată abia spre seară.

„Bine că am ajuns cu bine. Noi nu am mers la hotel, ne-am dus la cei care ne-au invitat să dormim. Înțeleg că la ceilalți pasageri le-au asigurat hotelul. Asociația de acolo de la festival, cei care ne-au invitat, ei pot să ceară despăgubiri pentru că ei ne-au cumpărat biletele. Am ajuns după 24 de ore, dacă puteți să vă închipuiți! Atât ne-au ținut și nimeni nu știe să-ți dea o informație măcar! E o sfidare la adresa pasagerului, compania s-a întins prea mult.

Ne-a adus de dimineață, la ora 6 la aeroport. Am plecat cu același avion pe care l-au reparat. Ne-au urcat din nou în el, au adus echipă de la Budapesta să-l repare. Până la urmă, pilotul și cu un mecanic neamț au rezolvat problema. E bătaie de joc! Toate zborurile de la compania asta au avut azi întârziere”, a povestit Bebe Mihu impresarul și soțul Mariei Dragomiroiu, pentru Click!.