Maria Dragomiroiu a publicat recent pe rețelele de socializare mai multe imagini din tinerețea sa, imagini puțin cunoscute pentru publicul larg. În imaginile respective, cunoscuta interpretă de muzică populară poate fi văzută în diferite etape ale vieții sale.

Printre toate fotografiile se numără și una de pe vremea când aceasta avea 17 ani și era elevă la liceu, dar și imagini de la începutul carierei sale. Din imaginile publicate de artistă în mediul online se poate vedea că aceasta a fost o femeie foarte frumoasă în tinerețea sa.

Maria Dragomiroiu trăiește o poveste de dragoste de peste trei decenii

De frumusețea răpitoare a Mariei Dragomiroiu a fost atras și impresarul Bebe Mihu. Cei doi formează un cuplu din anul 1985, dar s-au căsătorit în 1991. Cei doi au fost binecuvântați și cu doi copii.

„Eu am văzut-o la televizor și mi s-au lipit ochii de ecran. Am văzut-o prima oară în 1978 – 1979. În 1985 și relația mea și a Mariei au început să scârțâie. Apoi ne-am apropiat muncind împreună. Dar la mine a fost dragoste la prima vedere. A rămas de când am văzut-o prima oară”, a spus acesta.

Maria Dragomiroiu a precizat la un moment dat că soțului ei i-a luat mai mult pentru a se deschide și pentru a spune ceea ce simțea cu adevărat.

„El n-a avut curaj decât foarte târziu să-mi spună ce simțea. El era rușinos, timid așa în relație”, spune interpreta de muzică populară.

Secretul unei relații reușite – respectul

De asemenea, Bebe Mihu a povestit la un moment dat că secretul unei relații reușite este respectul.

„Eu sunt un Săgetător mai iute în relație, dar ea lasă de la ea. Ea este omul căruia îi place armonia. Să fie înțelegere. Să nu existe discuții în contradictoriu. (…) Și, în primul rând, respectul ăsta nu trebuie să dispară. Dacă nu respecți omul de lângă tine …”, a explicat Bebe Mihu.