Maria Ciobanu a încântat românii cu melodiile sale timp de peste șase decenii. Cu un repertoriu bogat de peste 600 de melodii, artista este un simbol al muzicii populare românești.

Recent, Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu și prieten vechi al Mariei Ciobanu, a avut ocazia să se întâlnească cu artista.

„Pe Maria Ciobanu am revăzut-o recent, când eu și soția mea am fost plecați în turneu, în America. Dar mereu când ajungem acolo, stăm cu ea la povești, suntem și prieteni de familie, avem atâtea amintiri frumoase împreună din timpul concertelor. Maria Ciobanu este bine cu sănătatea, la vârsta dânsei. De fapt, ea a plecat din România din cauza problemelor de sănătate, are un fel de astm, din câte am înțeles. Clima de acolo, din California, îi priește însă mai bine decât cea din România”, a declarat Bebe Mihu pentru Playtech.