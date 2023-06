Andreea Bănică a publicat în mediul online un mesaj la 15 ani de când s-a măritat cu Lucian Mitrea. În același mesaj, artista a explicat și motivul pentru care ei nu poartă verighete.

„La mulți ani, iubite! Facem 15 ani de căsnicie chiar azi de ziua mea, ideea ta să ne cununăm azi.

Între timp tu pierdut verighetă, mie mi-a rămas mică. „Da, noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, da, da…! “ Îmi aduc aminte rochia cyclamen și cămașa ta roz, dar și mașina sport cu care m-ai dus la Constanța după cununie fix la un concert cu viteza luminii! M-am fript la picior.

Ăștia suntem noi. La mulți ani nouă, mie! Viață lungă și iubire îmi doresc”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică și soțul ei formează un cuplu de 30 de ani

Andreea Bănică și Lucian Mitrea constituie unul dintre cele mai longevive cupluri din industria românească de divertisment. Povestea lor de dragoste a început în timpul liceului și s-a întins pe parcursul a aproape trei decenii. Au făcut schimb de jurăminte în 2008, consolidându-și angajamentul unul față de celălalt. În ciuda speculațiilor continue, căsnicia lor a rămas puternică și au reușit să își construiască cu succes familia pe care și-au dorit-o dintotdeauna. Interesant este faptul că între ei există o ușoară diferență de vârstă, de doar câteva luni.

Povestea fermecătoare a poveștii lor de dragoste a început în timpul când erau în clasa a IX-a. A fost la Balul Bobocilor unde s-au intersectat pentru prima dată, deși relația lor nu s-a inițiat chiar în acea seară, deoarece Andreea își petrecuse seara dansând cu vărul lui Lucian.

Secretul căsniciei Andreei Bănică

Fanii s-au întrebat mereu care este secretul căsniciei Andreei Bănică, lucru despre care aceasta a și vorbit la un moment dat.

„Am văzut că deja este o modă, gata, nu ne mai înţelegem astăzi, mâine ne despărţim. Nu e chiar aşa, trebuie să cântăreşti foarte bine lucrurile astea şi să pui practic pe foaie care sunt lucrurile cele mai importante, care sunt lucrurile bune şi care cele rele şi dacă lucrurile bune primează, nu are sens să faci un astfel de pas. Doar că sunt oameni care nu acceptă să aibă nici certuri, să aibă nişte contraziceri, noi ne înţelegem din multe puncte de vedere, chiar dacă ne certăm acum, peste ceva timp ne împăcăm”, spune ea.

Andreea Bănică spune că nu este vorba despre niciun secret, subliniind că fiecare om are un anumit destin.

„Nu ştiu cum am reuşit, aşa a fost să fie la noi, fiecare om are un destin, aşa a fost să fie pentru noi până acum. Nu există un secret, că toată lumea ne întreabă. Noi ne iubim, ne pupăm în fiecare zi, nu există zi să treacă fără să ne pupăm şi dacă nu ne-am pupat într-o zi înseamnă că e ceva. Am văzut foarte multe relaţii care s-au destrămat în urma apariţiei unui copil. Un copil nu trebuie să te despartă, ci din contră, trebuie să te unească”, a mai precizat ea.

Andreea Bănică spune că mai sunt și momente în care se ceartă cu soțul ei

Nu în ultimul rând, ea a mai spus că există și momente în care se ceartă cu soțul ei, dar precizează că, într-un final, ajung la un consens.

„Nu pot să zic că la noi e totul roz, ne contrazicem zilnic pe aceleaşi teme, cele cu şi despre copii, însă ajungem la un consens la un moment dat, pentru că ne dăm seama că asta este cel mai important, ca noi să fim sănătoşi şi să ne creştem copiii în continuare”, a mai spus ea.