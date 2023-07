Recent, Catina Roman a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță. Ea a acceptat provocarea sosurilor iuți și a fost de acord să răspundă la mai multe întrebări.

Catinca Roman a avut o relație cu Dan Bittman

La un moment dat, Cătălin Măruță a întrebat-o dacă a avut vreodată o relație cu vreo vedetă de care presa nu a aflat. Catinca Roman nu a stat prea mult pe gânduri și a răspuns. Toată lumea a fost șocată atunci când Catinca i-a rostit numele lui Dan Bittman.

Așadar, Catinca Roman a mărturisit că a avut o relație cu Dan Bitman, dar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu foarte mult timp.

„O să se bucure toată lumea. Dar asta s-a întâmplat acum foarte mult timp. Nu mai are relevanță.”, a declarat Catinca Roman.

Catinca Roman a spus totul despre conflictul avut cu Loredana Groza

De asemenea, Catinca Roman a dezvăluit că prietena sa Loredana Groza nu i-a mai vorbit o perioadă lungă de timp, din cauza unei bârfe.

„Am considerat-o nocivă pentru că am pus foarte mare preț pe prietenia cu ea și am fost chiar implicată și am ieșit și am petrecut multe momente împreună și la un moment dat din cauza unor bârfe din anturajul nostru s-a sucit complet și m-a aruncat la gunoi. Nu mi-a mai răspuns la telefon. N-am mai putut să comunicăm mulți ani” a spus Catinca Roman.

Adevărul despre relația cu Oana Roman

Catinca Roman a vorbit și despre sora ei, Oana, pe care o consideră deșteaptă, muncitoare și serioasă, mult mai punctuală spre deosebire de ea. La capitolul defecte, Oana ar fi neasumată, temperamentală și colerică.

„Eu cred că orice familie are un tipar, care se transmite transgenerațional. Cred că a moștenit niște probleme, mai ales femeile din familia noastră. Cred că ea, în loc să încerce să iasă din acest tipar, cumva își creează o poveste în jurul problemelor și vieții ei.

E o femeie puternică și ar trebui să își asume. Uite, chestia asta să arate că familia e perfectă, că se reîmpacă, că ei cresc împreună copilul. Cred că lucrurile nu stau așa și ar trebui să își asume mai mult că se poate descurca și singură în viață”, a dezvăluit Catinca despre Oana Roman.