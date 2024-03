Oana Roman se confruntă cu datorii în urma decesului mamei sale. Potrivit prevederilor legale, această datorie va fi transferată fiicelor sale, Oana și Catinca Roman, care vor fi nevoite să o achite.

Valoarea exactă nu a fost dezvăluită public, însă se pare că este considerabilă.

Mara Bănică a discutat acest subiect în cadrul emisiunii „Follow Us”, moderată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici. Ea a evidențiat opțiunile pe care le au cele două moștenitoare pentru a evita achitarea sumei considerabile a datoriei.

Ea a menționat că, din punct de vedere legal, copiii moștenesc atât bogățiile, cât și datoriile. Ea spune că nu este sigură în ce stadiu procesual se află această situație și dacă procesul respectiv s-a încheiat.

Mara a subliniat că nu crede că Oana Roman dispune de suma respectivă și a explicat că este vorba despre o datorie legată de chirie, care a fost recalculată cu penalități. Mara Bănică credea că această datorie a fost achitată.

„Știu despre datorii, dar n-am aprofundat în ultima vreme. Când s-a întâmplat cu mama Oanei, eu am o sensibilitate la chestiile astea (…) Am sunat-o pe Oana, i-am scris, nici nu știam că e plecată din țară, am vorbit cu ea și am întrebat-o dacă e nevoie concret de ceva și a rămas că ne auzim și a doua zi a murit o mătușă de-a tatei, nu am fost atât de conectată.

Ce știu, din punct de vedere legal, copiii moștenesc și bogățiile, și datoriile. Acum nu știu în ce fază procesuală e, dacă s-a încheiat procesul respectiv. Nu cred că are banii ăștia, e vorba de o chirie pe care au recalculat-o cu penalități, dar credeam că s-a stins”, a declarat Mara Bănică.