Jean Paler, unul dintre cei mai iubiți actori și comedianți din România, a stârnit emoții puternice în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. În cadrul emisiunii, Paler a captivat inimile publicului, dezvăluind povești personale care au atins corzile sensibile ale prezentatoarei.

Actorul a surprins pe toată lumea, inclusiv pe Denise Rifai, cu povestea sa de viață și răspunsurile sincere și emoționante. Rifai a fost profund impresionată, până la lacrimi în timpul interviului, moment care a devenit viral pe internet și a strâns aproximativ 100.000 de vizualizări.

„Denise a și plâns, de două ori, momentul a devenit viral pe Internet, cred că am adunat vreo 100.000 de vizualizări cu acest interviu.

Am fost surprins să o văd așa, mai ales că o știu o femeie puternică, dar uite că am reușit să o emoționez foarte tare, atunci când am vorbit despre dorul de părinți, despre problemele mele de sănătate care nu-mi dau pace.

Nu-ți divulgă sursele întrebărilor, și nici nu știi ce te întreabă, te surprinde, nu știi absolut nimic la ce să te aștepți. Nu m-a deranjat nicio întrebare, dar nici bine nu m-am simțit, am acoperit însă cu răspunsuri faine.

Ea mai forțează, un pic, dar eu mă descurc, sunt vulpe bătrână, dacă am reușit până și pe Denise să o fac să plângă, de două ori, cu poveștile mele!”, a declarat Jean Paler pentru Playtech.