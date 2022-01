Florin Cîțu îl trage la răspundere pe Rafila ! Decizia care l-a enervat pe fostul premier: Va trebui să explice

Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Florin Cîțu, a susținut o declarație de presă, vineri, în care a fost întrebat cu privire la măsura prin care statul ar fi trebuit să acopere o parte din costul unei consultații din spitalele private. Măsura, care urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022, a fost prorogată pentru anul 2025, printr-un OUG.

Amintim că această măsură se numește contribuția personală și prin introducerea ei, pacientul plătește doar diferența dintre tariful decontat de Casa de Asigurări de Sănătate și tariful practicat de spitalul privat. În plus, spitalul privat trebuie să informeze pacientul din timp cu privire la costuri.

Pe fond, fostul prim-ministru spune că amânarea acestei măsuri nu a fost discutată în coaliție și că i se pare exagerat timpul ales pentru amânare.

El susține că nimeni din coaliție nu știa despre acest lucru, subliniind că așteptă ca ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, să explice de ce a luat această decizie. De asemenea, el spune că se va discuta în coaliție pe marginea acestui subiect.

”Nu a fost discutat in coalitie acest lucru. Mi se pare exagerata amanarea pana in 2025. Sunt surprins neplacut ca nimeni din coalitie nu stia, am vazut pe urma pe surse. Nu stiu explicatia, am aflat dupa aceea, ministrul Sanatatii va trebui sa explice de ce a luat aceasta decizie. Pentru mine, ca presedinte PNL, este surprinzator ca nu am stiut ca s-a luat aceasta decizie. Vom discuta in coalitie acest lucru”, spune fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu.

Șeful PNL vrea mai multă transparență

În cadrul aceleiași declarații de presă, fostul șef al Executivului a spus că dorește să existe mai multă transparență, subliniind că ”împreună vom găsi soluții”.

”Ce vreau eu e sa fie multa transparetnta, asta vreau. In rest, impreuna vom gasi solutii. Vreau mai multa transparenta si asta o sa cer in coalitie. Increderea se bazeaza pe transparenta si poate exista o explicatie pentru care nu am stiut de aceasta prorogare”, a precizat fostul prim-ministru, Florin Cîțu.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) este nemulțumit de măsura care a fost publicată în Monitorul Oficial ți spune că aceasta duce la un risc de limitare a accesului la servicii medicale, mai ales că ne confruntăm și cu situația provocată de pandemia de coronavirus.