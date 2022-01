Fostul premier al României, actual președintel al PNL și șef al Senatului, Florin Cîțu, a venit vineri cu prima declarație de presă din acest an, la o săptămână de când am intrat în 2022. Acesta a răspuns întrebărilor jurnaliștilor cu privire la noile măsuri cu privire la certificatul verde. Acesta spune că nu au mai existat până în prezent noi propuneri asumate în această privință, dar România are deja un certificat verde implementat în prezent, chiar dacă nu este obligatoriu și la locul de muncă.

Anunțul lui Florin Cîțu

„În primul rând, certificatul verde este în vigoare în România în mare parte. Sunt foarte multe instituții care cer certificatul verde. Suntem într-un stadiu avansat. România a luat această decizie. Ideea este când mergem mai departe cu certificatul verde. Propunerea este ca cel puțin personalul din sistemul medical și angajații, atât la stat, cât și la privat, să ceară certificatul verde. Sunt discuții cu MAI să fie introdus și în alte funcții esențiale. Pentru restul economiei aici discțiile sunt împărțite. Varianta pe care am propus-o în Parlamentul României este discutată și cu specialiști din sănătate, și din Justiție. Ea la 2 voturi nu a trecut de Senat. Vom vedea dacă mergem mai departe. Dacă nu, avem certificat verde în România. Acum, trebuie să fie aplicată această măsură”, a declarat Florin Cîțu.

De asemenea, liderul PNL spune că va cere în coaliția de guvernare ca Ministerul Sănătății să vină cu noile măsuri pentru prevenirea pandemiei în valul 5 în România.

„Eu în coaliția de guvernare voi cere ca MS să vină să ne prezinte măsurile pe care le ia și impactul acestor măsuri în a opri pandemia. În coaliție vrem să vedem care sunt acele măsuri și dacă avem rezultate. Ne uităm la cifre și vedem dacă ele dau rezultate sau nu. Această prezentare trebuie făcută membrilor coaliției.

Nu a fost nicio discuție la Palatul Cotroceni. Dacă se dorește o decizie, se poate face la Guvern. Dacă este bun, el poate fi trimis în Parlamentul României. Dacă proiectul este bun, pot să fie mai mulți inițiatori.

Astăzi avem un certificat verde și bine că îl avem, alte soluții nu au fost aduse la vot. Voința politică există. Nu a fost pus pe masă un proiect care să fie votat. Nu a fost depusă nicio inițiativă parlamentară. Avem proiecte, dar nimeni nu și le asumă”, a mai completat liderul PNL.