Premierul Florin Cîţu a transmis marți că România a înregistrat o creştere economică de 13,6%. În acest mod a fost recuperată pierderea de anul trecut şi a fost depăşit PIB din 2019. Mai mult, a atras atenția că nu ştie câteva ţări din Uniunea Europeană au reuşit acest lucru. Se pare că partea de investiţii a fost cea mai importantă pentru creşterea economică.

“De la ultima noastră întâlnire au apărut informaţii în spaţiul public, în special de la INS, care arată foarte clar că economia merge în direcţia bună. Aş vrea să mă refer la trimestrul doi anul acesta, o creştere economică de 13,6% ceea ce arată că am recuperat, şi nu ştiu câte ţări din Uniunea Europeană au reuşit acest lucru, să recuperăm pierderea de anul trecut şi să fim peste PIB din 2019. Ăsta era pentru mine pragul pe care trebuia să îl depăşim pentru că 2019 a fost un an întreg bun, un an în care economia a funcţionat fră niciun fel de perturbări şi vroiam să văd dacă am depăşit şi am depăşit acea perioadă, deci asta înseamnă că avem o capacitate de producţie în economie care s-a păstrat sau am reuşit să o păstrăm împreună după 2020 când a fost un an dur. Aşteptăm şi detaliile creşterii economice pentru că, din ce am auzit eu, partea de investiţii a fost importantă la contribuţia creşterii economice”, a transmis Florin Cîţu, marţi la consultările, în sistem online, cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, potrivit news.ro.