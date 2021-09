Premierul Florin Cîţu a numit un nou secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Este vorba despre liberalul Terente Ciui din Bistriţa-Năsăud.

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciui Terente se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului”, se arată în decizia publicată joi în Monitorul Oficial.

Florin Cîțu a pierdut susținerea USR PLUS

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, spune că premierul Florin Cîţu a pierdut susţinerea formaţiunii şi a transmis că au fost deja discuţii cu AUR pentru depunerea unei moţiuni de cenzură. Mărul discordiei este demiterea ministrului Justiţiei Stelian Ion şi preluarea interimară a portofoliului de către Lucian Bode.

Totuși, miniștrii USR PLUS spun că nu vor demisiona deoarece astfel premierul Florin Cîțu primește și mai multă putere în Guvern.

„Toate variantele sunt pe masa, însă cred că în momentul acesta e foarte periculos să îl lăsăm pe Florin Cîţu cu toată puterea pe mână, pentru că nu ştie să o folosească. A folosit-o abuziv, a presat miniştri să îi avizeze o OUG care nu are absolut nicio urgenţă. Vrem dezvoltare, dar vrem să nu mai repetăm greşelile trecutului. Nu vrem să deschidem o cutie a Pandorei şi să repetăm greşelile din PNDL 1 şi PNDL 2. Orice discuţie în coaliţie începe de la demisia premierului Florin Cîţu şi apoi discutăm orice”, a transmis Moşteanu.

Vicepremierul Dan Barna a venit alături de Stelian Ion, în momentul în care acesta a predat mandatul de ministru al Justiției. Liderul USR PLUS a reluat acuzațiile la adresa lui Florin Cîțu și a vorbit despre un „efort supraomenesc” făcut de Stelian Ion.

„Am venit astăzi aici pentru a fi alături de colegul și prietenul meu ministrul Justiției, Stelian Ion, la încheierea intempestivă a unui mandat în care nu a făcut altceva decât să transforme în realitate angajamentele coaliției pe partea de justiție. Ceea ce am văzut ieri, argumentele ridicole ale premierului, conform cărora Stelian Ion nu ar fi desființat Secția Specială, că e vinovat că nu a dat un aviz pe un document care nu ajunsese la MJ arată că actual cabinet nu mai poate să continue. Aseară a și fost o decizie în unanimitate a Biroului Național al USR PLUS conform căreia premierul Florin Cîțu nu mai are sprijin. Este o decizie ireversibilă.”, a spus Dan Barna.

