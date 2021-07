Florin Cîțu oferă o explicație după demiterea unui secretar de stat în mai puțin de 24 de ore

Potrivit celor spuse de Florin Cîțu, reorganizarea în minister nu a fost aprobată iar postul lui Cosmin Baciu, secretarul de stat demis recent, nu există.

„În primul rând procedura nu a fost respectată, de numire. Trebuia întâi o solicitare la minister. Deci nu a fost respectată procedura. În al doilea rând, prin protocol, al şaselea post este cel al PNL. Va fi o reorganizare. HG de reorganizare va veni în şedinţa de guvern, vom face al şaselea post şi apoi va fi numit”, a declarat Florin Cîțu.

Cauza din spatele demiterilor

Totuși, anumiți colegi de partid susţin că schimbarea secretarului de stat a venit din cauza luptei politice interne. În plin turneu electoral pentru alegerile din PNL, premierul României continuă schimbările din guvern.

În acest context, explicaţia oficială a guvernului arată că nu se aprobase planul de reorganizare pentru minister. Planul respectiv ar fi creat un nou post de secretar de stat, crescând astfel numărul total la 6. Trebuie menționat că organigrama prevedea cinci posturi, iar unul dintre ele, pe care era numit Cosmin Baciu, fusese deja lăsat liber de Andreea Moldovan, în urmă cu trei luni.

Mai apoi, demiterea lui Cosmin Baciu poate avea legătură cu faptul că a fost propus de PNL Bacău, organizaţie care îl susţine pe Ludovic Orban la şefia partidului. Această acuzație este asemănătoare precum cea de după demiterea ministrului de finanţe, Alexandru Năzare, conform stirileprotv.ro

„Să vedem dacă filiala îl mai susţine pe domnul Baciu, aici sunt alte discuţii interne”, a reacționat Cîțu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri seară că nu a înţeles nimic din decizia premierului Florin Cîţu de a numi un secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi de a-l revoca în 24 de ore.

„În cadrul negocierilor, la Ministerul Sănătăţii, PNL este reprezentat de doi secretari de stat. Noi am desemnat cei doi candidati, respectiv domnul Andrei Baciu, care este şi vicepreşedintele Comisiei de vaccinare şi domnul Cosmin Baciu care este un medic cunoscut, un medic apreciat şi care trebuia numit încă de când am luat decizia de susţinere în BPN. Când am văzut în Monitorul Oficial numirea domnului Baciu, am spus, în sfârşit s-a făcut ceea ce trebuia făcut. Când am văzut demiterea, am spus că nu am mai înţeles nimic”, a reacționat Ludovic Orban.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României