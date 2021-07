Conflictul intern din PNL ajunge la un alt nivel! Florin Cîţu şi Ludovic Orban au ajuns acum să se contreze pe subiectul vechimii în partid.

Cei doi au fost prezenţi, vineri, la conferinţa de alegeri a filialei judeţene PNL Vâlcea. Cu această ocazie, premierul Florin Cîţu a rememorat cum a ajuns să se înscrie în Partidul Naţional Liberal, la scurt timp după Revoluţie, în primăvara lui 1990.

“Am să vă spun o poveste pe care nu am mai spus-o, dar o știu prietenii mei apropiați. În ’90 eram în clasa a 12-a și, nu știu câți dintre dvs știți unde era sediul PNL în ’90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum… O căsuță mică, cu afișe cu Radu Câmpeanu, înainte de alegeri…

Și în 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoară de engleză, am fost și ne-am înscris în Partidul Național Liberal. În 90, cred că era februarie-martie, înainte de alegeri. Deci atunci a început povestea mea cu Partidul Național Liberal. După ceea am plecat din țară și am reînnoit povestea în 2016, la București”, a povestit, vineri, Florin Cîţu.