Fitch Ratings confirmă ratingul Nuclearelectrica la BBB-, cu perspectivă negativă

Agenţia internaţională de rating Fitch Ratings a reconfirmat ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) al S.N. Nuclearelectrica S.A. la nivelul BBB-, menţinând totodată perspectiva negativă, potrivit unui comunicat transmis joi pieţei de capital şi publicat pe site-ul Bursa de Valori București.

„Confirmarea reflectă profilul de credit independent (SCP) neschimbat al companiei, de „bb+”, şi creşterea cu un nivel a SCP pentru a reflecta aşteptările puternice privind sprijinul din partea statului român (BBB-/Negativ). Perspectiva negativă reflectă ratingul suveran”, se arată în comunicatul companiei.

Potrivit Nuclearelectrica, evaluarea Fitch are la bază soliditatea activelor de producţie şi poziţia competitivă pe piaţa energiei, dar şi amploarea programului investiţional aflat în derulare, cu accent pe Retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă.

În analiza agenţiei, principalii factori de rating ai Nuclearelectrica sunt aliniaţi nivelului BBB- şi includ:

-poziţia de piaţă dominantă, compania fiind unicul producător de energie nucleară din România, care -asigură aproximativ 20% din consumul naţional de electricitate;

-istoricul operaţional solid, cu performanţe constante ale unităţilor nucleare;

-planul extins de investiţii (capex), care acoperă proiecte strategice majore;

-implicarea în proiecte pe termen mediu şi lung, precum Unităţile 3 şi 4, Retehnologizarea Unităţii 1 şi -dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR);

sprijinul statului român, considerat un factor important de reducere a riscurilor.

Sucursala Centrala Nucleară Cernavodă operează în prezent două unităţi nucleare de tip CANDU, recunoscute de Fitch drept unele dintre cele mai performante din rândul celor peste 400 de centrale nucleare aflate în funcţiune la nivel global. Pe lângă acestea, compania deţine şi o fabrică de combustibil nuclear şi se află în proces de realizare a unui ciclu integrat al combustibilului, prin achiziţia unei linii de prelucrare a concentratului de uraniu, destinată susţinerii proiectelor investiţionale viitoare.

Nuclearelectrica are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică şi termică, precum şi fabricarea combustibilului nuclear. Compania funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din capitalul social, în timp ce restul de 17,50% aparţine investitorilor privaţi, după listarea societăţii la bursă în anul 2013.