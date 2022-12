Pe 21 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu rostea ultimul discurs, moment în care a început și Revoluția din decembrie 1989, devenind celebră și sintagma fostului dictator, „Vă mai dau 100 de lei…”.

Totuși, în cadrul podcastului EVZ Play de miercuri, fix în ziua în care se împlinesc 33 de ani de la Revoluție, s-a discutat și despre cum Ion Cristoiu a scris încă din februarie ’90 că a fost vorba de o lovitură de stat și nu de o revoluție.

Totuși, multora încă le vine greu să creadă că am fost manipulați și trași pe sfoară într-un moment atât de important al istoriei recente. Podcastul EVZ-Play a fost dedicat în special acelor evenimente.

Răsturnare de situație privind Revoluția din 1989. Ion Cristoiu, dezvăluiri șocante: Căderea lui Ceaușescu a fost opera mai multora

Jurnalistul Robert Turcescu l-a întrebat pe Ion Cristoiu, care a trăit acele vremuri, cine a avut mai mare influență în Revoluție, televiziunea sau presa scrisă.

„Televiziunea. Căderea lui Ceaușescu a fost opera mai multora, printre care și a grupării interne Iulian Vlad și cred că era și Gușă. Toți voiau să cadă Ceaușescu. Erau diferite grupări. Din nenorocire, gruparea Vlad, care a vrut să-l pună pe Verdeț, n-a ținut cont de un lucru – televiziunea. Adevărații conspiratori s-au dus la televiziune. A fost gruparea Roman, în spate știm cine era, gruparea Iliescu.

În spatele lui Roman erau francezii. În spatele lui Caramitru erau britanicii, în spatele lui Iliescu erau rușii. Dinescu nu era.. poate erau olandezii. Americanii îl aveau în față pe Dumitru Mazilu. Problema era în felul următor: Căderea lui Ceaușescu era dorită de toți, inclusiv de Securitate. Pe 17 decembrie, el, în inconștiența lui, le freacă ridichea la șeful armatei și la șeful Securității. Atât de tare se credea! Era un fel de Iohannis.

Drumurile. Avem așa: Ion Iliescu a avut mandat să nu se ducă la baricadă. Nu s-a dus, nu-i așa? Ar fi putut. I s-a spus să se ducă la Scîinteia, la editura Tehnică. În dimineața lui 22 era editură. El scris că a venit cineva și i-a zis că a căzut Ceaușescu, mai rău! El a zis că era acolo și n-avea televizor. A bătut cineva la ușă și a zis ,,Tovarășul Iliescu, a căzut Ceaușescu!”. Ăsta a fost KGB-ul”, a povestit Ion Cristoiu în cadrul podcastului.

De asemenea, el a continuat și a explicat ce a făcut Petre Roman în zilele respective.

„Petre Roman era în Deltă. Din câte știu eu, a primit telefon, și-a pus puloverul și s-a dus la Baricadă, în noaptea de 21 spre 22. După cum povestește el, nu a fost în prima linie a baricadei. I-au zis ăia, ,,te duci acolo dar ai grijă să nu te împuște că avem nevoie de tine”. Dumitru Mazilu a devenit dizident rus. La el e o ciudățenie.

În noaptea de 21 spre 22, când regimul deja se prăbușise, l-au reținut cei din Securitate. Aveau nevoie de mitizare. Fiecare din ei. L-au dus la Alexandria și pe la ora 2 l-au adus acasă, în București. Tot Securitatea! S-a dus și a luat de acasă proclamația, pe care a citit-o în balcon. Astea au fost cele 3 grupări. Aici își împart funcțiile.

Petre Roman devine premier, Iliescu devine președinte și Mazilu devine prim vicepreședinte al FSN. Odată încheiat obiectivul, începe războiul. Pe 12 ianuarie, Mazilu vrea să ia puterea”, a mai completat gazetarul.

De ce a mers Nicolae Ceaușescu să vorbească mulțimii?

Robert Turcescu, care spune că a citit foarte multe despre Revoluție, spune că autorii cărților care au povestit ce s-a întâmplat atunci atrag atenția asupra unui fir roșu, motivul pentru care Nicolae Ceaușescu a decis să se adreseze mulțimii în data de 21 decembrie.

„N-am reușit să mă lămuresc. Totuși, Ceaușescu avea niște oameni fideli. De ce s-a dus la balcon? Apare busculada de atunci, că unii au fost înțepați, că s-au auzit zgomote puse de simulatoare. De ce Ceaușescu a simțit nevoia să meargă pe balcon să vorbească mulțimii?”, l-a întrebat Turcescu pe Cristoiu.

Gazetarul a recunoscut că este o întrebare excelentă și a venit cu un răspuns important.

„Este o întrebare extraordinară. Am scris 100 de pagini despre următoarea temă: Ceaușescu încearcă să treacă de la soluția militară la cea politică. El este foarte interesant, pentru că dacă studiem cum s-a prăbușit Nicolae Ceaușescu am face un manual pentru politicienii de acum. El a fost victima spaimei ălora de a-i spune adevărul. Ajunsese într-un asemenea hal de înconjurare de slugi, ca Iohannis. Niciun alt președinte nu a avut atâția yesmeni în jur și proști!

O problemă care era la el, la oricare dictator, nu voia să-i dai vești proaste. Și căutai să minimalizezi. Era o obișnuință. La Timișoara, el a neglijat. N-a avut niciun moment imaginea că acolo e scânteia. Când vine din Iran, el vrea să treacă de la soluția militară la soluția. Ce însemna soluția politică? Să organizeze mitinguri, ăsta este doar unul.

Și a zis ,,bă, retragerea a fost ordonată de el”. A zis că nu mai merge soluția militară. Este foarte interesant că la teleconferința din 20, îl întreabă Moga de la Cluj ,,putem să facem stare de urgență?”. Și Ceaușescu spune ,,n-ai înțeles nimic”. El credea că acel miting e real. El nu mai avea conștiința că mitingurile erau organizate”, a explicat Ion Cristoiu.

Cum ar fi putut fi detensionată situația?

Robert Turcescu s-a mai întrebat dacă situația ar fi putut fi detensionată dacă totul ar fi ajuns în presă, cu știri și comentarii.

„Până la 20 seara, oficial în România nu era nimic! Pe 20 seara, vine și are un mesaj către națiune. Dumneavoastră, dacă erați cetățean român, nu ascultați Europa. Ce s-a întâmplat? După 15 sau 16, când au devastat fiind faza ,,spargerea geamurilor”. Ei au filmat. A fost o casetă și Ceaușescu a luat-o cu el în Iran. Dacă pornea o campanie, se mai detensiona. În momentul în care el a apărut seara, nu l-a crezut nimeni. Deja opinia publică era lucrată de dimineață până seara”, a atras atenția gazetarul, vorbind despre cele întâmplate.

„Eu în 16 februarie 1990 nu am avut date. Am luat după-amiaza de la televizor a lui 22 decembrie. Titlul era ,,O după-amiază cu prea multe întrebări”. Era un instrument – era trecerea, verificarea logică a unor fapte. Eu am zis atunci ceva și s-a confirmat. Iliescu, directorul ed. Tehnice, vine la televizor, spune ca primul lui discurs de la ora 2 ,,am luat legătura cu Victor Stănculescu, mi-a raportat că a întors o coloană de la Pitești și că la Sibiu e ceva”.

Conducătorul României era Victor Stănculescu, ministrul Apărării. Dumneavoastră dacă erați Stănculescu ați fi zis ,,dar tu cine ești?” Ceva e în neregulă. La televiziune a fost o chestie foarte ciudată. Directorul nu voia să-i lase pe demonstranți. Șeful obiectivelor de la Securitate i-a lăsat. A venit și a zis ,,bravo, veniți”.

Există o mare legendă pe care am demontat-o de atunci. În noaptea spre 21 spre 22 s-a făcut în jurul CC. Tancuri, mitraliere. Poporul care a intrat acolo, nu a găsit acest inel. Poporul nu s-a lovit de mitraliere. Problema este că la ora 10 pe 22, Iulian Vlad ordonă și partea de la Onești se golește. Era liber când oamenii au venit”, a mai completat Ion Cristoiu.

