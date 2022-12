„Tata mi-a povestit despre mișcarea francmasonică. Inițial, am pus pe seama faptului că era un tip cultivat, citit. Ulterior, am spus cu certitudine că există suspiciuni rezonabile că tata a fost mason, însă fără să fie activ. Masoneria în România a avut un rol foarte progresist, foarte uman. De altfel, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, societățile masonice erau mari și serioase. Astăzi sunt multe loje micuțe și pe persoană fizică, nu mai este ca înainte. Era Loja Orientului, Steaua Nordului. Masoneria a jucat un rol important în Al Doilea Război Mondial prin acțiuni de ajutor către comunitățile de evrei, 100.000 de oameni fiind salvați și reușind să scape și de o societate ușor ostilă dar și de o politică a lui Carol al II-lea. Tata a fost marxist, mason probabil. Nu mi- a declarat niciodată că ar fi fost mason.” a spus acesta.

Detalii neștiute despre familia Maurer

În continuare, Jean Maurer a oferit detalii neștiute până acum despre familia sa și anturajul lor.

„Înainte de Ceaușescu eram prea tânăr să fiu mason. Aveam 18 ani și mă țineam de fusta fetelor. După, am devenit prea bătrân și am plecat în Germania. Ce pot să spun este că tata a avut o stimă și un respect deosebit față de N.D. Cocea. Seară de seară, se organizau discuții ca între băieți, mâncau împreună, beau împreună. Relația fiind atât de apropiată, mama mi-a și spus ,”prima nevastă a lui taică-tu a fost una mustăcioasă pe care i-a pasat-o N.D Cocea”. N.D. Cocea avea o amantă, Lucreția. Ea era mai bătrână decât tata. Îi strica ploile în familie, N.D. Cocea având 2 fete superbe, marea artistă Dina Cocea și Tanți Cocea, artistă mai puțin renumită. Ulterior, ea a devenit amanta lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.”, a povestit Jean Maurer.

De asemenea, fiul fostului lider comunist Ion Gheorghe Maurer a spus cum s-au cunoscut părinții lui. Totodată, a vorbit și despre înclinațiile marxiste ale acestuia.

„Mama mea era foarte frumoasă. Era considerată o frumusețe a Bucureștiului. Tata a cunoscut-o pe mama pe terenul de tenis. Mama juca tenis, ceea ce bănuiesc că tovarășa Ceaușescu n-a jucat niciodată. Tenisul era atunci un sport nobil. Dacă mama a jucat tenis, înseamnă că se învârtea într-o lume bună a București. Tata glumea pe seama ei că a venit de la Pițigaia. Pițigaia este un sat uitat de Dumnezeu, pe lângă Moreni. Dar ea făcea parte dintr-o familie de muncitori petroliști, experți în petrol, care au lucrat la Astra Română foarte mulți ani, în Africa.”, a adăugat acesta.

„Tata a fost arestat pentru acte ilegale. Vreau să amintesc că tata nu era membru de partid, cu toate că cocheta cu mișcarea comunistă. El venea din zona filosofiei marxiste. S-a aplecat către comunism, fiind cel mai apropiat de această filosofie. Nu s-a apropiat ca un practician comunist, un luptător comunist către această mișcare ce începea să se nască în România cu timiditate. Ea s-a dezvoltat când au venit rușii și au ocupat România. Se poate spune că N.D. Cocea a fost un catalizator.”, a mai povestit Jean Maurer.

Despre Gheorghe Gheorghiu-Dej

Acesta a subliniat admirația pe care Ion Gheorghe Maurer a avut-o pentru fostul președinte Gheorghe Gheorghiu-Dej, dar și despre cum a fost îndepărtat din anturajul său.

„Tata a avut o stimă deosebită față de Dej. A spus că era un tip corect, cu toate că mâinile lui Dej erau mânjite de sânge. Să ne amintim procesul lui Pătrășcanu. Erau vremuri mai sângeroase. Tata i-a spus lui Ceaușescu, ,,Un singur lucru să nu faci, să nu-ți pătezi mâinile de sânge”. De altfel în `64-`65, cei care erau în pușcării politice au fost eliberați. Ca ironie a sorții, Ceaușescu a sfârșit cu sânge pe mâini. Ca o paranteză a anilor `89, Ceaușescu a sfârșit împușcat de o echipă de oameni care au înscenat o lovitură de stat. Pentru mine ăsta e un lucru categoric. Au fost sprijiniți de o serie de servicii străine și de serviciile românești. Securitatea s-a retras parțial. Armele au fost depuse. Dej știa că tata este absolut împotriva crimelor politice. Foriș și Pătrășcanu erau în competiție față de Dej. Voiau să scape de oponenți și de competitori.”, a spus Jean Maurer.

„Tata a fost îndepărtat de anturajul lui Dej. Nu a fost de față, nu a participat. Întors ulterior a aflat că oamenii au fost condamnați și executați. Nu se putea crea un conflict pentru că Dej îl aprecia pe tata, avea nevoie de el în calitatea de intelectual și de om de stânga. Avea nevoie de un sfat pertinent. Tata îl respecta pe Dej pentru că era un muncitor, un CFR-ist cu anumită deschidere. Nu era un țărănoi. Era un om pe care te puteai baza, se putea construi ceva. Pentru tata era foarte important să construiască ceva pentru România. Încă din perioada lui Dej, s-au construit multe lucruri. Anul `58, când trupele sovietice s-au retras din România a fost cea mai mare realizare. Dacă situația de acum se termină cum s-a terminat Al Doilea Război Mondial, plecăm contra rușilor și ne întoarcem cu ei. Lucrurile sunt foarte deschise.”, a adăugat acesta.

„Tata l-a apreciat pe Dej mai mult decât pe Ceaușescu. Cu Ceaușescu intrase în conflicte rapid, după ce l-a susținut. L-a susținut pt motive precise și punctuale. După, Ceaușescu a devenit independent, a devenit destul de megaloman, destul de egocentrist. Știm despre cultul personalității.”, a mai spus Jean Maurer.

