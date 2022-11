Primarul din Kiev a avertizat că urmează cea mai grea iarnă pentru actualii locuitorii din capitala Ucrainei. Edilul a apreciat că aceasta va fi cea mai grea iarnă de după Al Doilea Război Mondial.

„Este cea mai grea iarnă de după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Kliciko.

Aceste afirmații au fost făcute de edil pentru tabloidul german Bild.

După bombardamentele ruseşti, Kievul trebuie să se aştepte la „cel mai rău scenariu”. Sunt așteptate pene de curent și temperaturi scăzute care vor duce în final la evacuarea unei părţi din populaţie, a spus primarul.

Primarul Kievului îl acuză pe Putin că vrea să îi alunge pe ucraineni

Kliciko l-a acuzat pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, că încearcă să îi alunge pe locuitorii Kievului atacând infrastructura civilă.

„Putin vrea să-i terorizeze pe oameni, să-i facă să îngheţe, fără lumină, pentru a crea presiune asupra preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Însă nu se va întâmpla una ca asta. Impresia mea este că oamenii vor fi doar mai furioşi, mai hotărâţi. Nu vom muri şi nu vom fugi cum vrea Putin”, a arătat edilul.

Primarul a cerut Germaniei să trimită urgent generatoare, îmbrăcăminte de protecţie şi ajutoare umanitare, pe lângă armamentul pentru apărare.

De altfel, și președintele Ucrainei a transmis un mesaj la congresul Asociației primarilor din Franța (AFM), care a avut loc la Paris, în cadrul căruia le-a cerut primarilor să furnizeze ajutor Ucrainei pentru a putea trece peste această iarnă.

În pericol după atacurile ruse asupra reţelei energetice

La începutul lunii noiembrie, primarul a avertizat că oraşul Kiev s-ar putea confrunta cu pene de curent şi cu întreruperi ale reţelei de alimentare cu apă şi căldură. El a apreciat atunci că de vină sunt atacurile ruse asupra reţelei energetice din Ucraina.

Vitali Kliciko i-a îndemnat pe locuitorii din Kiev să economisească energie şi chiar să se gândească la posibilitatea unei mutări temporare, din cauza acestei situaţii.

„Facem tot posibilul pentru a ne asigura că nu se ajunge aici. Dar vrem să fim deschişi. Duşmanii noştri fac tot ce pot pentru a lăsa oraşul fără căldură, fără electricitate şi fără apă – pe scurt, pentru ca noi toţi să murim”, a afirmat, la acel moment, Vitali Kliciko.

Tot atunci, edilul l-a acuzat pe Vladimir Putin că îşi doreşte să distrugă Ucraina ca naţiune.

„Putin nu are nevoie de noi, ucrainenii. El are nevoie de regiune, el are nevoie de Ucraina fără noi”, a spus primarul Kievului.