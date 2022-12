Kievul ar putea pierde alimentarea cu energie electrică, apă și căldură în curând

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat joi, 8 decembrie 2022, că 152 de civili din Kiev au fost uciși și 678 de clădiri au fost distruse de când a început războiului, iar Capitala se confruntă acum cu noi probleme legate de alimentarea cu apă, curent și căldură deoarece armata Rusiei bombardează regulat rețeaua electrică a Ucrainei. De aceea, el privește viitorul Kievului cu pesimism, fiind posibil să rămâne fără încălzire centrală în iarnă, când mercurul din termometre scade până la -15 grade Celsius.

„Kievul ar putea pierde alimentarea cu energie electrică, apă și căldură. Ar putea veni apocalipsa, ca în filmele de la Hollywood, când nu este posibil să trăiești în case având în vedere temperatura scăzută. Dar noi luptăm și facem tot ce putem pentru a ne asigura că acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat, joi, Vitali Klitschko.

În plus, Kievul nu are suficiente adăposturi încălzite pentru a găzdui toți locuitorii în cazul unor întreruperi complete, de aceea civilii ar trebui să fie pregătiți să plece în cazul în care situația actuală se înrăutățește. Vitali Klitschko a îndemnat civilii să pregătească provizii de urgență și să aibă documentele pregătite pentru o plecare rapidă în cazul în care alimentarea cu energie termică va fi oprită complet. Momentan, însă, nu trebuie să fie evacuați civilii deoarece Kievul are un deficit de energie de doar 20%, iar condițiile rămân stabile.

„Au fost pregătite aproape 500 de puncte de încălzire autonome, dar pentru un oraș de 3 milioane de locuitori, 500 de puncte nu înseamnă nimic.

Dacă alimentarea cu energie electrică va continua să lipsească în timp ce temperaturile exterioare rămân scăzute, vom fi din păcate nevoiți să evacuăm apa din clădiri. În caz contrar, apa poate îngheța și poate rupe întreaga rețea de alimentare cu apă, iar clădirile vor fi atunci total improprii pentru a fi folosite în continuare”, a mărturisit primarul Kievului în cadrul unui interviu acordat pentru Reuters.

„În acest moment există încălzire în Kiev, există electricitate… totul funcționează, nu este nevoie în prezent (de evacuare)”, a adăugat oficialul ucrainean.

Kievul are nevoie de un nou sistem de apărare aeriană

În cadrul aceluiași interviu, el a fost întrebat de ce elemente are acum cel mai mult nevoie Kievul.

„Un nou sistem de apărare aeriană”, a spus primarul Kievului, fără să stea pe gânduri.

Potrivit spuselor sale, sunt necesare și „zeci de mii” de generatoare și de ventilatoare industriale de încălzire.

„Nevoile noastre sunt în prezent destul de semnificative, și asta doar în orașul Kiev … În alte orașe, orașe și sate, acest (deficit) este destul de mare”, a explicat el.

Vitali Klitschko a afirmat, totodată, că efectul economic al războiului asupra Kievului, care ar putea totaliza zeci de miliarde de dolari americani, a îngreunat capacitatea administrației locale de a întreține orașul.

„Începând de astăzi, nu există niciun buget pentru dezvoltare, nu reparăm drumurile, nu investim în dezvoltarea orașului nostru… toți banii se duc pe protecția (orașului nostru)”, a zis el.

Primarul Kievului a respins criticile aduse, săptămâna trecută, de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu privire la pregătirile pentru iarnă. În opinia sa, acestea au fost determinate politic și că au părut „ciudate” pentru guvernele străine care ajută Ucraina. Declarația sa vine în contextul în care el a fost considerat unul dintre cei mai importanți adversari politici ai lui Volodimir Zelenski înainte de începerea războiului.

„Sunt convins că politica se află în spatele acestui lucru, deoarece reprezentanții unui grup politic au început să alerge de colo-colo încercând să găsească defecte (în Kiev)”, a dezvăluit oficialul ucrainean.