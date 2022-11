Noi probleme pentru capitala Ucrainei, în contextul atacurilor tot mai ale ruşilor din ultimele zile. Oraşul ar putea fi pus în faţa unei situaţii din ce în ce mai dramatice în perioada imediat următoare.

Locuitorii Kievului s-ar putea confrunta tot mai des cu lipsa curentului, a apei sau a căldurii

Kievul s-ar putea confrunta cu pene de curent şi cu întreruperi ale reţelei de alimentare cu apă şi căldură, a transmis chiar Vitali Kliciko, primarul capitalei Ucrainei, prezent sâmbătă seară la postul naţional de televiziune.

Edilul a explicat că de vină sunt atacurile ruse asupra reţelei energetice din Ucraina, transmite agenţia dpa.

Vitali Kliciko i-a îndemnat pe locuitorii din Kiev să economisească energie şi chiar să se gândească la posibilitatea unei mutări temporare, din cauza acestei situaţii.

Vitali Kliciko îl acuză pe Vladimir Putin că îşi doreşte să pună mâna pe Ucraina, însă fără oamenii care locuiesc acolo: „El are nevoie de Ucraina fără noi”

Primarul Kievului a vorbit şi despre scenariul cel mai negru cu care s-ar putea confrunta oamenii care locuiesc în capitala Ucrainei.

„Facem tot posibilul pentru a ne asigura că nu se ajunge aici. Dar vrem să fim deschişi.

Duşmanii noştri fac tot ce pot pentru a lăsa oraşul fără căldură, fără electricitate şi fără apă – pe scurt, pentru ca noi toţi să murim”, a afirmat Vitali Kliciko.

Primarul a estimat numărul locuitorilor din oraş la circa 3 milioane, inclusiv 350.000 de persoane strămutate în interiorul ţării.

În acest moment, Kievul încearcă să-şi stabilizeze reţeaua electrică prin întreruperi controlate de alimentare cu energie electrică ce lasă pe întuneric timp de ore bune zone întregi din Capitală.

Tot în interviul acordat sâmbătă seară, Vitali Kliciko l-a acuzat pe Vladimir Putin că îşi doreşte să distrugă Ucraina ca naţiune.

„Putin nu are nevoie de noi, ucrainenii. El are nevoie de regiune, el are nevoie de Ucraina fără noi”, a spus primarul Kievului.