Război în Ucraina. Kyiv Independent informează despre noi atacuri aeriene în Kiev. La ora 10:30, exploziile au rezonat, coincizând cu anunțurile de alarmă aeriană. Fumul se înalță în anumite părți ale orașului, conform informațiilor furnizate de sursa menționată. O clădire de locuințe din zona Pechersk din Kiev a fost afectată de fragmente de rachete rusești, conform administrației militare regionale a orașului.

Conform informațiilor preliminare, Rusia a lansat rachete de tip Onik sau Zircon din Crimeea, vizând capitala. Sistemele Patriot de la aeroportul Zhuliany par să fi fost ținta, unele surse indicând că unul dintre „centrele de comandă” a fost afectat. Se pare că și sediul Direcției Principale de Informații a Ucrainei a suferit daune, deși nu s-a primit o confirmare oficială până în acest moment. Forțele aeriene au raportat o amenințare cu arme balistice când a fost declarată alerta. Nu se dispune de informații despre eventualele victime la această oră. Știrea este în proces de actualizare.

Kyiv now, sound of explosion in a background According to telegram channels it’s a ballistic missile

❗️ Ukrainian media report explosions in Kyiv

Earlier, an air alert was declared in the city. According to preliminary information, the occupiers are attacking the city with ballistic missiles.

An air alert has also been declared in other Ukrainian regions. pic.twitter.com/4soVPq0gAh

