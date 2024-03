Kiev a fost lovit de mai multe explozii ca urmare a unui bombardament al forțelor ruse. De asemenea, orașul Liov a fost vizat de un atac aerian.

Serghei Popko, care ocupă funcția de șef al Administrației Militare din Kiev, a declarat că aproximativ o duzină de rachete rusești au fost interceptate și distruse deasupra capitalei și în zonele înconjurătoare, conform informațiilor furnizate de către BBC.

Potrivit declarațiilor sale postate pe platforma Telegram, nu au fost raportate victime sau pagube majore în urma acestor atacuri.

Primarul orașului Liov, Andrei Sadovyi, a comunicat, de asemenea, prin intermediul Telegram, că orașul în sine nu a fost lovite direct. Cu toate acestea, aproximativ 20 de rachete și șapte drone de atac au fost direcționate către regiunea Liov, având ca țintă „infrastructura critică”.

BREAKING : Ukraine capital Kyiv and Lviv region under Russian air attacks. Dozen of missiles hit the different parts of Kviv and Lviv just a while ago. pic.twitter.com/nsvjrv9gb2

— Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) March 24, 2024