A fost scandal total chiar în mijlocul Bucureştiului!

Înjurături şi bătaie în centrul Capitalei! Protagoniştii: Dumitru Dragomir, şoferul acestuia şi protestarul Marian Ceaușescu

Totul a avut loc după ce Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a participat la emisiunea „Sub semnul întrebării”, realizată de jurnalistul Robert Turcescu pe B1 TV.

La ieşirea din sediul televiziunii, marţi seară, cunoscutul protestatar Marian Ceaușescu l-a aşteptat pe Mitică Dragomir şi a început imediat să-i adreseze injurii, în stilu-i binecunoscut.

Dragomir nu e rezistat prea mult să fie numit „miliţian” sau „borfaş” de către Marian Ceaușescu, aşa că a sărit să îl lovească pe protestar. Până la urmă, fostul preşedinte al LPF a intrat în maşina cu care venise la emisiune, însă şoferul acestuia l-a lovit şi el puternic cu pumnul în ochi pe Ceaușescu.

Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul mobil chiar de către protestatar, care a arătat apoi inclusiv efectele vizibile ale bătăii pe faţa sa. (Atenţie, limbaj licenţios!)

Marian Ceauşescu ar fi mers apoi la camera de gardă a Spitalului de Oftalmologie, în urma bătăii primite, relatează Antena 3.

Poliţia Capitalei a intrat deja pe fir şi a transmis următorul comunicat de presă:

„Cu privire la imaginile apărute în spațiul public, în care a avut loc o agresiune între mai multe persoane, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii Secției 1 s-au sesizat din oficiu, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul.”

Robert Turcescu: S-a rupt ceva în interiorul societății, ceva ce nu mai poate fi înnodat, lipit, reparat

După miezul nopţii, jurnalistul Robert Turcescu, care l-a avut ca invitat pe Mitică Dragomir înainte ca întregul incident să aibă loc, a comentat situaţia revoltătoare pe pagina sa de Facebook.

„Mulți se BUCURĂ când se ajunge la înjurături, pumni și, în general, la violență, am realizat că această țară va avea parte foarte curând de evenimente tragice. Crește o tensiune socială greu de oprit, e multă dorință de a da cu pumnul, cu palma, cu ranga. E grav, dar nimeni nu pare ingrijorat”, afirmă Robert Turcescu.

Iată mesajul integral postat de Robert Turcescu:

„După bătaia de ieri seară, Mitică Dragomir vs. Marian Ceaușescu, după ce am citit mesaje, comentarii și chiar știri scrise „la cald”, după ce am discutat telefonic cu prea-importantul șef al Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, după ce am realizat din dialogul cu polițiștii că NU există camere de supraveghere în buricul Bucureștilor, după ce am văzut iar ce val de ură există în societatea românească („Dă-l în pi.da mă-sii, bine i-a făcut!”), după ce mi-am dat seama ce mulți se BUCURĂ când se ajunge la înjurături, pumni și, în general, la violență, am realizat că această țară va avea parte foarte curând de evenimente tragice.

Crește o tensiune socială greu de oprit, e multă dorință de a da cu pumnul, cu palma, cu ranga. E grav, dar nimeni nu pare ingrijorat. S-a rupt ceva în interiorul societății, ceva ce nu mai poate fi înnodat, lipit, reparat. E o ruptură cvasi-definitivă între ceea ce părea că suntem (popor tolerant, oarecum educat, non-violent) și realitate. Suntem gata să ne sfâșiem, s-a dat startul.

România e o țară necondusă, e o țară în viraj necontrolat, e o țară izbită de toți pereții. Analfabeții scriu pe rețele de socializare, curvele sunt influenceri, interlopii se fac polițisti, proștii ajung miniștri, ipocriții dau lecții de morală publică.

E greu sa găsești un ins cu care sa porți un dialog civilizat, mai ales în contradictoriu. Înjurătura de mamă ține loc de contraargument. E din ce în ce mai greu să găsești un partener de drum pentru proiecte de durată. E criză mare de încredere și de loialitate. E greu și cu gramatica.

Ne lipsesc toate acele elemente care alcătuiesc coloana vertebrală a unei națiuni mature. Ne-am împuținat sufletește, ne-am smochinit pe interior. Hai, înjurați încă o dată, dar n-o să puteți înjura ca proștii până la sfârșit…”