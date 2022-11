Clotilde Armand, luată în vizor de către Agenția Națională de Integritate

Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu privire la săvârșirea de către Clotilde Armand a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. În perioada februarie – august 2022, ea a semnat dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine. Se confirmă astfel că este greu la Primărie cu oameni mici.

În cadrul podcastului EVZ-Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital, a venit însă un primar de sector care a dovedit că poate face lucruri mari, deşi când a câştigat primul mandat a fost privit cu mari rezerve.

Robert Turcescu și Mirel Curea au stat, luni, față în față cu Robert Negoiță, edilul Sectorului 3, pentru a vorbit despre cum au luat-o ANI pe Clotilde Armand.

Robert Turcescu: „Clotilde vrea să fie Kovesi de la Sectorul 1”

Potrivit comunicatului de presă emis de către Agenția Națională de Integritate (ANI), Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”. Ea a făcut un proiect cu fonduri europene și s-a desemnat pe sine manager al proiectului și a semnat și majorarea indemnizației lunare de până la 30%.

Robert Negoiță a mărturisit, însă, că nu știe nimic despre acest scandal. „Nu știu chestiunea (cu Clotilde). Firesc este că de aceea ai specialiști în instituție, de aceea sunt acolo. Ca să-și facă dânșii treaba. Nu știu despre ce este vorba. De multe ori și legea este așa… cred că mai ales pe speța asta, tu ca primar, cred că ai atât de multe de făcut încă asta cu corupția, aveam instituții, Doamne ajută să-și facă treaba într-un mod corect si competent”, a declarat acesta.

După ce a aflat despre scandalul în care este implicată Clotilde Armand, Robert Turcescu a afirmat că aceasta își dorește să devină Laura Codruța Kovesi (şefa Biroului Procurorului Public European) din Sectorul 1 al Capitalei.

„Din momentul în care am văzut transferul lui Ionel Stoica dinspre Kovesi spre Clotilde, din momentul în care am văzut că Clotilde începe această luptă cu gunoaiele, cu nu știu cine, cu diamante, ea nu are niciun fel de proiect administrativ. Ea vrea să fie Kovesi de la Sectorul 1”, a spus acesta.

„Nu vreau să-l laud pe domnul Negoiță, dar toată lumea îmi spune că la el în sector poți să pui limba. Mă uit la primărița din Craiova la Olguța, eu în fiecare zi văd pe Facebook o postare sau două despre chestii bifate. Femeia zilnic face ceva”, a adăugat Mirel Curea.