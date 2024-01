Mitică Dragomir a scos pistolul la Giovanni Becali! Cu ani de zile în urmă, cei doi au făcut curse de mașini în București. La un moment dat, s-au dat jos din mașinile lor. Giovanni Becali avea, atunci, un Mercedes 600, iar Dumitru Dragomir avea o limuzină Volo, abia cumpărată. Când s-a oprit „cursa”, Dumitru Dragomir a scos pistolul. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic tragic. Cei doi au răs.

Totul s-a întâmplat prin anii ’90. În acea vreme, Giovanni Becali atinsese apogeul financiar pentru că se ocupase de transferurile lui Hagi, Popescu și Răducioiu în Europa de Vest.

„Eu când m-am dat jos m-am dat cu pistolul în mână. Am scos pistolul la el. El era tot cu pistolul. S-a întâmplat acum 28 de ani. Am început să râdem și ne-am luat în brațe (n.r. urmărire cu mașinile prin tot orașul). El a venit după mine. Ne alergam cu mașini frumoase. El avea mașină mai bună. Avea Mercedes 600. Eu aveam un Volvo nou, limuzină, de-abia o cumpărasem. Ca-n filme! Când am oprit mașina, el s-a dat jos și a început să râdă. Eu aveam pistol. ‘Bă, ești nebun? Te-ai dat cu pistolul jos?’”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, la „Max Profețiile lui Mitică” de pe FANATIK RO.