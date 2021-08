Giovanni Becali, pus la zid de Yesilova: Becali ori a băut prea mult, ori e prea bătrân

Yuksel Yesilova, numit și ”valetul” lui Gigi Mulţescu, a vorbit despre declarațiile pe care Giovanni Becali le-a făcut cu privire la el. Turcul a declarat că a văzut ce a spus Giovanni Becali despre el, subliniind că el este mândru că a lucrat cu Gigi Mulţescu. Yuksel Yesilova spune că îi datorează foart mult din cariera lui în fotbal lui Mulțescu.

”Am văzut ce a zis Giovanni Becali despre mine şi am intrat în stare de şoc. Toată lumea care mă cunoaşte ştie că nu am fost doar omul care-i căra geanta lui Gigi Mulţescu. Cred că Becali ori a băut prea mult, ori e prea bătrân. Sunt mândru că am lucrat cu Gigi Mulţescu şi îi datorez foarte mult din cariera mea în fotbal.”, spune acesta, pentru looksport.ro