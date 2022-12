EXCLUSIV Munca de ofițer de informații, complet diferită de ce se vede în filme. Colonelul (r) Ioan Burdulea: În realitate lucrurile sunt mai dificile (VIDEO)

Colonelul (r) Ioan Burdulea, fost ofițer de informații și autorul cărții ”Zodia adevărului” a fost invitat în cadrul unui podcast care poate fi vizualizat integral pe canalul de YouTube al EVZ Capital. Printre alte subiecte importante, colonelul (r) Ioan Burdulea a fost întrebat dacă i-a fost vreodată frică în această profesie și cum are loc o operațiune de montaj microfoane într-o casă. De asemenea, invitatul din podcastul de pe EVZ Capital a mai fost întrebat și ce se întâmplă în momentul în care lucrurile nu merg așa cum ar trebui.

”Nu neapărat, mai mult grijă, erau lucrări precum introducerea anumitor microfoane în diferite locuri care erau de interes. Ce se vede în filme nu e adevărat, în realitate lucrurile sunt mai dificile. Când realizai o asemenea lucrare putea să apară întotdeauna ceva neprevăzut. Ți se punea în pericol situația profesională și personală, o nereușită era tratată ca atare, exista un sistem de sancționare destul de serios, cine nu respecta regulile sau avea ghinion putea să plătească profesional.

Am avut o asemenea situație când am făcut un plan de măsuri de pătrundere într-un apartament de câteva pagini. Nu mă gândisem că o anumită persoană mai avea o cheie, dar nu mai venise în apartament de vreo șapte ani. În ziua în care am intrat în apartamentul celui urmărit am scos toți locatarii de la etaj, cei din apartamentele de dedesubt și deasupra, ca să poată lucra tehnicienii. A apărut un individ care a intrat pe scară.

Când un coleg a văzut că intră pe scară s-a dus după el, s-a dus în dreptul ușii, a scos o cheie din buzunar, a băgat-o în broască și a vrut să o descuie. Colegul l-a oprit imediat, i-a pus mâna pe umăr, s-a prezentat drept Căpitanul X, l-a rugat să-l însoțească să nu vadă că poată să nu descuie ușa. Am făcut o combinație rapid făcută în minte, a venit și mi-a raportat că l-a prins pe tâlharul care a agresat un bătrân în urmă cu trei zile pe scara blocului. Eu l-am rugat să mă însoțească până la miliția municipiului pentru a clarifica lucrurile. Omul a venit știind că este nevinovat.

L-am liniștit în mașină, i-am zis că „Nu înseamnă că sunteți dvs. autorul, dar dacă aveți ghinionul să semănați cu el, trebuie să clarificăm”. Omul a fost cooperat, m-am dus la miliția municipiului unde am primit un birou și l-am lăsat pe cel cu cheia să scrie ce a făcut în ziua respectivă, de dimineața până seara, ce își amintește. Eu am zis că m-am dus să aduc martorul care l-a văzut pe autor. Ca să pot să-l țin două ore i-am spus că martorul locuiește la 30 km de Târgoviște. Mi-am adus un coleg care lucrase la filaj, era expert în deghizaj, din tânăr de 40 de ani a ajuns un vârstnic de 65 de ani cu niște ochelari cu lentilă de sticlă și ramă lată și i-am făcut recunoașterea ca să-l conving pe om că situația este reală.

M-am gândit că o să-i zică celui care urma să-l viziteze și acela era un om instruit în domeniu, realiza imediat că nu era vorba de nicio infracțiune sau tâlhărie. A ieșit totul frumos, mi-am cerut scuze de câteva ori pentru persoana respectivă, avea o stare de teamă, neplăcută. După ce mi-am cerut scuze i-am spus că „Din păcate, trebuie să o iau de la început să-l caut pe autor”. Uneori trebuie să mai și minți în domeniu, cu toate că eu urăsc minciuna”, a povestit colonelul (r) Ioan Burdulea.

Inspirația pentru numele cărții

Colonelul (r) Ioan Burdulea a scris și o carte numită ”Zodia adevărului” în care dezvăluie modul de operare al KGB-ului în România, începând cu anii 1947 și până în 1989. Invitatul a fost întrebat de către Alice Barbu de unde i-a venit numele cărții.

”De când mă știu am avut o atracție către adevăr în condițiile în care ce-i mai mulți oameni apreciază minciuna și o și folosesc. Serviciile de informații au scuza scopului, folosesc minciuna în scopuri de interes pentru majoritate, de comunitate. Eu nu am lucrat în activitatea de contraspionaj pentru mine. Lumea nu-și dă seama ce înseamnă un trădător. Este cel mai mare nemernic care locuiește în jurul oamenilor. În antichitate dacă erau prinși erau omorâți cu pietrele. În Evul Mediu se spunea că un trădător într-o cetate este mai periculos decât o armată în fața cetății. Revenind la perioada noastră modernă, un trădător poate face rele enorme.

Reușiseră sovieticii să recruteze trei studenți înainte de Primul Război Mondial. unul dintre ei a ajuns șeful Serviciului de spionaj englez care răspundea de țările socialiste. Toți agenții care erau trimiși în Uniunea Sovietică și restul țărilor socialiste erau cunoscuți de el. Începând cu 45 și englezii și americanii au parașutat mai mulți agenți, în deosebi din rândul unor români, mulți dintre ei făcând parte din fosta organizație legionară. Toți au fost prinși, o parte s-au predat când au ajuns la sol la Siguranță. Direcția generală a securității poporului s-a constituit pe 30 august 1948, cu șapte zile după ce m-am născut.

Vă dați seama cât a pierdut serviciul de spionaj englez până să afle de scurgerea importantă de date? Erau pe cale de a-l aresta, dar printr-un noroc și-a dat seama și a plecat la Moscova”, a declarat colonelul (r) Ioan Burdulea.