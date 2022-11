„Cei care cred în teoria conspirației pot susține cu argumente că Elon Musk a fost aici și că ministerul de Externe nu ne-a înștiințat pe noi, că a venit în țară și va face mari afaceri în România”, spunea Virgil Profeanu, făcând aluzie la valul de știri din perioada Halloweenului, conform căruia Elon Musk ar fi venit la noi în țară.

Tradiții cu dovleci care existau în România înainte de Halloween

„Am auzit pe cineva spunând că Halloweenul este o sărbătoare scandinavă. Când eram mic făceam dovleac scobit și puneam în el lumânări. Aici, în România, și la acea perioadă, toamna când culegeam dovleci îi mai scobeam, ne jucam cu ei, noi copiii. Deci probabil că undeva există o tradiție a dovlecilor ciopliți și aici, prin România, și cum am importat multe, se importă și Halloweenul”, își amintește antreprenorul Virgil Profeanu.

După, Virgil Profeanu, care a terminat studii teologice în tinerețe, a recunoscut că în copilărie a fost ateu, dar după a ales să ia calea credinței. El este de părere că există bine și rău, fie că ești religios sau nu, iar cei care sunt credincioși, cu siguranță cred și în existența entităților malefice.

„Pentru cei care cred că există Dumnezeu, cred că există și demoni. Ceilalți, nu. Și în alte religii există forțele răului, chiar dacă sunt altfel numiți, dar există răul ca oponent al binelui. Întotdeauna este ceva și în spate: sunt recomandări să nu pronunți numele celui rău că vine lângă tine. E clar că dacă folosești cuvinte sau injurii creezi energii negative și atragi energiile negative ale celorlalți.

Cei care au credință într-o zeitate, într-un Dumnezeu, acceptă și existența unei entități negative, malefice, mai există cei care sunt necredincioși, dar sunt oameni care cred și în extratereștrii. Nu îmi amintesc dacă Sf. Ioan Gură de Aur sau Sf. Vasile cel Mare, au dat un astfel de răspuns. Întrebat fiind de existența a altor vietăți conștiente în univers, sfântul a spus că Dumnezeu, în nemărginita lui bunătate, poate să fii făcut și alte lumi unde să existe viață conștientă.

Biblia este o autoritate pentru cei care sunt creștini ortodocși sau evrei. Am avut o perioadă în viața mea în care am fost ateu, de la șapte la 16 ani, nu credeam că există Dumnezeu. Când a fost dat să se întâmple, să cred în Dumnezeu, am făcut-o. E o alegere această credință pe care o ai, e un moment pe care îl alegi, iar eu spun mai mult că este un dar de la Dumnezeu, pentru că credința este un dar”, este de părere Virgil Profeanu.