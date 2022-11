„Am citit azi un articol despre un artist care s-a operat în Germania, niște probleme vocale. Toți cei care vorbim mult ajungem să avem astfel de probleme dacă nu ne antrenăm corespunzător.

Spre exemplu, niciodată să nu îți dregi vocea. Când o faci, doar izbești o coardă care deja are probleme, trebuie să o lași, există tot felul de exerciții pe care trebuie să le faci pentru a-ți reașeza vocea. Primul lucru de făcut este să vorbești mai calm, fără multe inflexiuni”, spune Virgil Profeanu, fondatorul VEGO Holdings, a cărui pasiune principală este muzica.

El a început să cânte în corul facultății, devenind ulterior tenor. Ultimul concert pe care l-a avut antreprenorul a fost înainte de pandemie, pentru care s-a pregătit mai bine de jumătate de an.

„Educația fizică este obligatorie. Eu am făcut școala primară și secundară la țară, nu prea făceam sport, dar la liceu am avut doi profesori foarte buni. Te învățau să faci flotări, genuflexiuni, te învățau să alergi, se punea accent pe sport și cred că este foarte important”, își amintește Virgil Profeanu.

El a prezentat în cadrul podcastului cu Robert Turcescu mai multe exerciții pentru voce.

„Nu am fost în situația să nu mai pot să cânt niciodată. Le povesteam colegilor mei cât de important este să faci sport dimineața, să fii sănătos, să îți menții organismul într-o stare bună, pentru că nu are cine să te înlocuiască (la locul de muncă n.r.).

Le povesteam că în momentul în care am început să cânt profesionist în 1995, după ce am avut o perioadă de câteva luni de zile în care am avut probleme de sănătate, am învățat atât de multe și să am grijă de mine într-un asemenea mod încât timp de 13 ani de zile nu am răcit o dată. Când ești solist, mereu așteaptă cineva să fii răcit, să se urce pe scenă în locul tău”, povestește Virgil Profeanu.