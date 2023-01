Un interviu în exclusivitate pentru contul de Youtube EVZ Capital a fost publicat vineri, 6 ianuarie. Aceasta este o ediție cu adevărat specială, deoarece discuția lui Manu Ionescu a avut loc cu una dintre cele mai enigmatice figuri publice din Israel, scriitorul Amir Tsarfati. Acesta este cunoscut în special pentru interpretarea lui privind profețiile biblice și punctele de vedere originale asupra evenimentelor majore care au loc în lume în prezent.

În dialogul cu Manu Ionescu, Tsarfati dezvăluie și legăturile speciale pe care acesta le are cu România. Interviul video a fost realizat în Hotelul David Citadel din Ierusalim și poate fi vizionat mai jos.

Despre credința în Dumnezeu

Manu: Uite, mulți oameni nu cred în Dumnezeu. Ce să mai spunem despre acceptarea existenței forțelor malefice ale îngerilor căzuți. Mulți oameni ar spune că, Satan și îngerii lui căzuți, chestii de genul acesta, nici măcar nu există.

Amir: Știm sigur nu numai că ele există, sunt oameni care se închină în mod deschis lui Satan. Sunt biserici ale lui Satan, avem anumite societăți implicate, diferite grupuri care se ocupă cu asta.Există azi școli în America cu program prelungit care include „Clubul lui Satan”. Pentru copii. A apărut la știri acum câteva zile. Dacă vrei poți să găsești pe internet. Nu se mai ascund. Au dat cărțile pe față. Poți să cauți pe Google: „Activitățile clubului lui Satan” și vei găsi. E vorba de ultimele zile. Mereu au avansat câte puțin. Pas cu pas. Dacă te uiți cu atenție în capitolul doi din Tesaloniceni…Citești acolo că sunt spălați pe creier. Ei au respins dragostea adevărului care îi poate mântui, adică e vorba despre Isus. Au respins mântuirea.

Manu: Iartă-mă, tu ești evreu și vorbești despre Isus?

Amir: Eu sunt un evreu. Și Isus a fost evreu. Eu cred în Yeshua (Isus). Și cred că El este singura cale, singurul adevăr. El este Viața. Și dacă mă vor auzi gânditorii liberali, vor spune că sunt un îngust la minte. Dar hai să vedem că în Qatar, la Cupa Mondială, cine a fost la campionat a trebuit să se obișnuiască cu ideea că Allah este singurul dumnezeu. Pentru ei, el este singura cale. Gânditorii liberali au fost reduși la tăcere.

Manu: Înguști la minte?!

Amir: Nu. Nimeni nu a putut să spună că sunt înguști la minte. Nimeni nu a avut voie să le spună că sunt psihopați religioși. Au tăcut din gură și „au fost de acord”.

Fenomenul Qatar, explicat

Manu: Este interesant că în Qatar, dacă erai un gay respectabil sau nerespectabil, aveai o problemă…

Amir: Echipa nemților a făcut furori acolo. Când au apărut pozele cu germanii făcând acele gesturi. Ziceau ei că nu aveau voie să vorbească liber. Dar, mă gândesc eu, chiar în ziua meciului de fotbal cu Germania, atât de mulți oameni au fost uciși în Iran, doar un exemplu și atât de mulți ucraineni au rămas fără electricitate și apă. Dar lor le pasă de LGBTQ?! Asta îți spune despre spiritul acestei lumi. Nu este vorba cu adevărat despre cei care sunt în situații disperate de viață. Există o agendă care trebuie promovată. Acea agendă care este opusă cu totul la ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu spune că a creat oamenii: femei și bărbați. Ei spun, nu, avem multe, multe genuri. Dacă Dumnezeu spune că viața e importantă atunci când vine vorba de avort, ei spun: Da, dar copilul nu este o viață. Dumnezeu spune că familia înseamnă tata mama și copiii. Ei spun că avem părintele 1 și părintele 2. Totul se conturează împotriva lui Dumnezeu. Nu doar că ei nu îl urmează pe Dumnezeu, ci sunt cu totul împotriva Lui. Este un lucru complet. E un lucru să fugi de Dumnezeu și cu totul altceva să te lupți cu Dumnezeu. Și asta e ceea ce vedem chiar azi.

Manu: Majoritatea oamenilor, așa cum ai spus, nu știu și nu cred că este vorba de reeducare, de spălarea creierului. Este un proiect ascuns.

Amir: Am ajuns să trăim vremea când copiii noștri sunt întrebați la școală dacă vor să fie femei sau bărbați. A fost așa ceva în vremea noastră? Desigur că nu. Observăm că fiecare generație este degradată mai rău față decât generația anterioară. Din ce în ce mai spălați pe creier. Tot ce au nevoie este accesul la internet, pe care îl controlează. Și să se asigure că oamenii devin dependenți. Dar mai ales copiii.

Dumnezeu a promis niște lucruri pentru cei care cred în El

Manu: Lumea o ia razna. Și mă întrebam zilele astea dacă Dumnezeu ar putea să liniștească lucrurile. Să pună frână. Sau nebunia să fie accelerată, oamenii să meargă din rău în mai rău.Din cele două variante, se pare că mergem spre nebunie…

Amir: Sunt două lucruri pe care le găsim accentuate în Biblie. Dumnezeu a promis niște lucruri pentru cei care cred în El. Și există promisiunile lui Dumnezeu cu privire la ce se va întâmpla cu lumea care Îl respinge. Pentru cei care cred în Iisus este asigurarea că El va veni în curând să-i ia la El, înainte ca să judece lumea. Și astăzi a început să fie ca pe vremea lui Noe. Când, intr-un fel, viața mergea înainte, se căsătoreau aveau copii…

Manu: Te referi la Noe din Biblie? Vorbești de Potopul din Biblie?

Amir: Da. Și mă refer la ce se întâmpla înaite să vină acele mari inundații globale. (Manu: Citim despre asta în prima carte a Bibliei, în Geneza).Știm clar ce urmează. Dar lumea nu știe, se ține de petreceri. Exact la fel ca pe vremea lui Noe. Și a venit potopul. Azi e la fel. Biblia spune că ultimele zile vor semăna mult cu ce s-a întâmplat atunci.

Manu: Vorbești de judecata lui Dumnezeu?! E o nebunie în 2022 să spui că a venit vremea judecății. Da, dar sunt foarte mulți oameni care se consideră buni. Unii pretind că sunt credincioși. Că sunt cu Dumnezeu.

Amir: Ascultă, dacă ai comis o crimă chiar acum…Spun dacă ai fi comis o crimă. Ne-am emancipat, trăim zile bune, așa că nu mai trebuie să existe tribunale și sentințe?! Bineînțeles că nu. Vei fi judecat, vei fi dus în instanță, vei fi condamnat și vei executa orice decide un judecător oarecare. Vei fi judecat de un juriu. Așadar, cum de nu avem nicio problemă să știm că dacă încălcăm o lege, e normal să fim judecați. Dar dacă încălcăm legile lui Dumnezeu,nu mai e cinstit să fim judecați. Nu despre asta e vorba, de fapt. Oamenii resping ideea de judecată pentru nu cred că există Dumnezeu? Biblia afirmă că „nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu”. Eu sunt dintre cei care au ales să nu fie nebuni. Eu am ales să fiu înțelept.

Amir Tsarfati, un evreu care crede în Iisus

Manu: Și mai mult decât atât, ai zis că ești un evreu care…

Amir: Eu sunt unul dintre evreii care cred în Yeshua adică în Iisus. În Israel este un grup mic. Uite, suntem doar a zecea parte din 1% din populația Israelului. Nu știu câți evrei mesianici sunt în America, de exemplu. Israelului, pe de altă parte i se promite o mântuire colectivă, națională. E scris despre asta foarte clar în Biblie.Sunt pasaje în Romani 11, cât și în Daniel, capitolul 12. Și profetul Ieremia a scris în multe locuri, că după vremuri rele, tot Israelul va fi în siguranță.

Manu: Aici e vorba de istoria Israelului de care vorbeam mai devreme. Voi sunteți singura țară, singura națiune care are istorie scrisă pentru viitor.

Amir: Istoria viitoare se numește profeție. Deci hai să le spun. Ori de câte ori Biblia vorbește despre viitor, se numește profeție. Eu nu sunt un profet. Dar îi citesc pe profeții Bibliei. Și lor, Dumnezeu le-a dat planul pentru viitor.

Ce spun liderii religioși din Israel

Manu: Ce spun liderii religioși din Israel. Au Tora, pe care noi îl știm ca Vechiul Testament. Citesc și ei scrierile profetice. Le studiază. Ce știu ei despre viitorul Israelului?

Amir: Le studiază, dar avem o mare problemă. Ei prețuiesc cel mai mult iudaismul rabinic.Rabinii nu sunt interesați prea mult de profețiile scripturilor. De exemplu, dacă trebuie să aleagă între scrierile profetului Isaia și învățăturile rabinilor, se opresc la rabini desigur. Asta e motivul pentru care chiar Isaia spune: „poporul acesta Mă onorează cu buzele, dar cu inima este departe”, pentru că ei studiază doctrine și principii omenești.

Manu: Și, totuși, pentru Israel vin niște vremuri speciale. Pentru neamul tău urmează o istorie cu totul și cu totul specială. Ce-i drept nu știm cât de îndepărtată e ziua aceea, dar lucrurile pe care le vedem…

Amir: Dumnezeu cu siguranță nu a terminat-o cu Israel. Dacă ne-a adus înapoi în țara noastră, după 2000 de ani în mod miraculos, și dacă în 74 de ani am devenit a opta cea mai puternică națiune din lume, cu siguranță nu a terminat-o cu noi. Mai are ceva în plan cu noi. Dar Dumnezeu a vrut mai întâi restaurarea fizică și apoi restaurarea spirituală.

Manu: Și acesta este procesul prin care trece Israel acum.

Amir: Da, e un proces. Pentru ca ei să fie restaurați spiritual, trebuie să ajungă la concluzia că au nevoie de un mântuitor, că au nevoie de un mesia.

Evreii Îl așteaptă pe Mesia

Manu: Evreii Îl așteaptă pe Mesia. Zilele astea mai fierbinte decât orice este povestea politică. Să se așeze guvernul alături de Netanyahu. Spre final acum ne întoarcem cu gândul la America sau alte țări unde avem nevoie de oameni politici puternici și nu sunt. Chiar și în România e dezastru.

Amir: Se numește vid politic.Și tocmai de aceea se va ridica Antihrist.

Manu: Poate nu mâine.

Amir: Desigur. Poate nu mâine. În Biblie, se spune că Antihristul nu poate să apară decât atunci când cel care îl împiedică este luat din calea lui.( Manu: Cel care îl împiedică? La ce te referi?) Cel care îl împiedică este Duhul Sfânt în noi. El frânează activitatea supranaturală a lui Satana.

Manu: Oh, te referi la creștini.

Amir: Trebuie să fim luați de aici pentru ca Antihrist să apară. Așa că atâta timp cât tu și cu mine suntem aici, el nu-și poate face simțită prezența. În momentul în care plecăm de aici, el intră în scenă. Biblia spune că va apărea exact la vremea lui. Da, timpul lui este când noi nu suntem aici. Dacă vom fi aici mâine, Antihrist trebuie să mai aștepte. Chiar și așa, nu ne deranjează să vină Iisus chiar astăzi.

Dacă Dumnezeu vrea să-i ia pe toți creștinii bisericii, foarte bine. Pavel credea că mai întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi noi cei vii, vom merge pentru a fi cu Iisus. (Manu: Te referi la Sfântul Pavel?) Da. Da. În prima scrisoare pe care a scris-o sfinților din Tesalonic. Sfântul Pavel scria așa ceva pentru că a crezut că se va întâmpla chiar în timpul vieții sale. El a crezut că se va întâmpla în timpul vieții sale deși nu a văzut renașterea în Israel.

Cu cât mai mult putem crede noi asta, mai ales că noi am văzut cum Israel, smochinul lui Dumnezeu, s-a așezat din nou în țară. În 1948, am început ceea ce numim numărătoarea inversă a unei generații, pentru că Biblia spune că acea generație este cea care va vedea aceste lucruri. Ceea ce înseamnă că vorbim de 100 de ani, între 80 și 100 de ani. Pot să fie 70, 80 până la 100 de ani. În felul ăsta vorbim despre o generație. Și noi facem parte din această generație.

Ne apropiem de niște evenimente speciale

Manu: Deci, într-un fel, într-un fel sau altul, ne apropiem de niște evenimente cu totul speciale.

Amir: Absolut. Și spun acum oricui se uită la noi: dacă nu-L cunoști pe Iisus personal ca Domnul și mântuitorul tău, ești pe cale să intri în cel mai dificil moment pe care l-a experimentat vreodată această lume.

Manu: Ce este? Cum îl descrie Biblia?

Amir: Se numește necaz. Necazul cel mare este o perioadă de șapte ani când lumea va fi complet în haos, unde nu va mai exista libertate.( Manu: Asta chiar e greu de crezut.) Greu de crezut? Cum a fost în zilele cu Covid când eram disperați că nu putem să ieșim din case? În vremea lui Antihrist nu vei mai putea să cumperi mâncare…Ce-am trăit cu Covid – ul a fost nimic. Am gustat o bucățică mică mică. Când am avut toate restricțiile ne-a fost ușor să înțelegem că am ajuns totuși, într-un punct critic al istoriei. De aceea vă spun, prezența noastră, prezența credincioșilor face ca totul să fie acceptabil acum. În momentul în care Biserica va pleca, se va dezlănțui „iadul”.

Manu: Ce-i drept nu știm ce va fi în 2023. Dar ar trebui să subliniez că 2022 a fost un an bun. Tu ce zici?

Amir: A fost un an bun pentru unii oameni. Eu personal am pierdut câțiva dragi din familia mea. Așa că pentru mine, abia aștept ca anul acesta să se termine. Dar a fost un an bun pentru ceilalți. Probabil că am îmbătrânit cu zece ani în 2022. Anul trecut s-a așezat aici mult păr alb. Dar vă spun că, da, COVID – ul s-a dus, dar ne așteaptă noi provocări.

Manu: Să vedem ce surprize ne pregătește 2023.

Amir: Să nu uităm că Iisus nu a promis niciodată grădini de trandafiri. Dar Iisus le spunea prietenilor lui: „În lumea aceasta veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Nu fiți deprimați, nu fiți depresivi. Nu fiți nervoși sau triști. Nu vă pierdeți speranța”. Oh, nu. După ce a înviat Iisus s-a întâlnit cu doi ucenici care erau tare amărâți. El i-a intrebat: De ce sunteți supărați? Îmi place foarte mult pentru aici ai un mare adevăr. Dacă nu te uiți la imaginea de ansamblu, dacă privești doar la circumstanțele de moment s-ar putea să o iei razna. Te apucă depresia. Când cunoști întreaga poveste nu mai fugi de Dumnezeu ci dimpotrivă, te apropii de El.

Oamenii se pot apropia de Dumnezeu

Manu: Deci, aceștia sunt ani speciali când oamenii se pot apropia de Dumnezeu.

Amir: Îmi pare atât de rău pentru oricine îl respinge pe Hristos acum. Îmi amintesc că am fost în România și un tânăr s-a apropiat de mine. M-a întrebat: Crezi că oamenii pot să fie mântuiți și în timpul Necazului cel Mare? Eu i-am răspuns: Da, cu siguranță. Biblia spune foarte clar. Și atunci el s-a înseninat la față: Oo, ce bine. Eu l-am întrebat: De ce pui astfel problema? „Pentru că, probabil în timpul Necazului îl voi accepta pe Isus.”Eu l-am întrebat: Deci de ce nu l-ai accepta acum? El a spus: E prea greu pentru mine acum. Și i-am spus: Uite, dacă tu crezi că acum este prea greu pentru tine, ei bine, va fi de o mie de ori mai dificil. Dacă nu poți trăi pentru Iisus acum, nu vei fi în stare să mori pentru El atunci. Pentru că Antihrist îi va decapita pe toți cei care nu vor fi de acord cu el. Dacă o să vrei atunci cu Iisus, va trebui să mori.

Manu: Chiar vorbește Biblia despre așa ceva? Să li se taie capul?

Amir: Da. E foarte clar. Le va tăia capul. E scris clar în Biblie că sfinții persecutați în Necazul cel Mare, care au ajuns în Rai, întreabă cât timp trebuie să mai treacă până când toți ceilalți să fie omorâți. Așa este. Eu i-am spus acelui tânăr din România: Biblia spune că astăzi este ziua mântuirii. Nu amâna. Nu spune: Lasă-mă, acum. Din câte îmi amintesc, băiatul acela suferea de niște dependențe. E posibil să fi crezut că e prea greu pentru el. Zicea: Îmi asum riscurile unui viitor apocaliptic. Eu spun: Nu. Nu-ți risca viața. Nu paria pe viitorul tău.