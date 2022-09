Jurnalistul Ion Cristoiu spune că situația este „neliniștitoare” și ne arată că Occidentul este pregătit să continue războiul.

O chestie neliniștitoare

„Textul cu blocarea Moscovei și fuga lui Putin a fost comandat pentru că trebuia o mare cotcodăceală, o explozie mediatică menită să ne convingă că este gata, că Putin o ia la fugă. Este o chestie neliniștitoare care ne spune că Occidentul se pregătește de continuarea războiului și în timpul iernii.

Ea a fost făcută acum pe un fond în care multe țări europene se întreabă ce să facă și atunci argumentul este acela că uite că se poate, dar trebuie arme. Contraofensiva a fost dovada că Ucraina a

livrat. Ucrainenii rezistă că nu fac nimic rușii”, a spus Cristoiu.

Rusia se crede SUA și acest lucru nu e adevărat

Acesta consideră că Rusia „se crede SUA”, un lucru care nu este adevărat și a vrut să arate asta poporului rus și întregii lumi, dar totul este un eșec. În opinia lui Ion Cristoiu, Vladimir Putin trebuia să rezolve totul rapid, dar a făcut „o greșeală de apreciere și de orgoliu”.

„Când a început acest război, eu am scris un articol pe care toată lumea l-a uitat în care am spus că Rusia se crede SUA și acest lucru nu e adevărat. Operațiunea a avut punct de plecare că Rusia e atât de tare încât nu are nevoie să se forțeze. Putin a vrut să arate asta atât poporului rus, dar mai ales lumii.

Cauza pentru care este un eșec deja este faptul că Putin trebuia să rezolve repede. Este o greșeală de apreciere și de orgoliu. El a făcut greșeala lui Ceaușescu din 1989, care în loc să se apere și să îl

aresteze pe Iliescu a tăcut pentru că se temea de ce va spune presa occidentală. Logica de atunci spunea că e care pe care. La fel și Putin, care pentru a nu fi linșat mediatic a procedat așa.

Dacă va fi debarcat, va fi de către forțe mult mai dure care îi vor reproșa că n-a livrat pentru a fi și pe placul lumii, ori el degeaba a încercat să fie și pe placul lumii că oricum nu a reușit”, a mai declarat Ion Cristoiu.

Urmăriți întreaga ediție la podcastul Cristache & Cristoiu pe canalul de YouTube EVZ Capital.