În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat joi, 18 decembrie 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au discutat despre gestul lui Silviu Vexler de a rupe un afiș cu zece personalități ale culturii românești în Parlament, printre care și Mihai Eminescu.

Turcescu a atras atenția asupra importanței simbolice a poetului național și a cerut comunității evreiești din România să se delimiteze oficial de gestul lui Vexler.

Hoandră a criticat acțiunea, spunând că deputatul nu are nicio legătură cu cultura română și subliniind că scuzele publice ale acestuia nu schimbă impresia negativă lăsată.

Comaroni a remarcat că Vexler a acționat simbolic, reprezentând întreaga comunitate evreiască, și că ar fi trebuit să fie mult mai atent, dat fiind rolul său ca deputat al minorității evreiești.

El a explicat că Legea Vexler, inițiată de deputat pentru combaterea extremismului, ridică probleme, pentru că orice expresie cu conotații patriotice ar putea fi interpretată ca extremistă, iar deținerea unor materiale literare sau poetice poate deveni problematică. Comaroni a afirmat că votul în favoarea legii a fost, în parte, un mesaj politic împotriva președintelui Nicușor Dan, iar reacțiile parlamentare la incidentul din plen au fost puține, cu excepția celor de la AUR.