Octavian Hoandră: Silviu Vexler nu are nicio legătură cu cultura română
În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat joi, 18 decembrie 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au discutat despre gestul lui Silviu Vexler de a rupe un afiș cu zece personalități ale culturii românești în Parlament, printre care și Mihai Eminescu.
Turcescu a atras atenția asupra importanței simbolice a poetului național și a cerut comunității evreiești din România să se delimiteze oficial de gestul lui Vexler.
Hoandră a criticat acțiunea, spunând că deputatul nu are nicio legătură cu cultura română și subliniind că scuzele publice ale acestuia nu schimbă impresia negativă lăsată.
Bogdan Comaroni: Legea asta al cărui inițiator este Silviu Vexler aduce și o înfrângere pentru Nicușor Dan
Comaroni a remarcat că Vexler a acționat simbolic, reprezentând întreaga comunitate evreiască, și că ar fi trebuit să fie mult mai atent, dat fiind rolul său ca deputat al minorității evreiești.
El a explicat că Legea Vexler, inițiată de deputat pentru combaterea extremismului, ridică probleme, pentru că orice expresie cu conotații patriotice ar putea fi interpretată ca extremistă, iar deținerea unor materiale literare sau poetice poate deveni problematică. Comaroni a afirmat că votul în favoarea legii a fost, în parte, un mesaj politic împotriva președintelui Nicușor Dan, iar reacțiile parlamentare la incidentul din plen au fost puține, cu excepția celor de la AUR.
Robert Turcescu: – Te rog să te pronunți în legătură cu scena de ieri din Parlamentul României cu domnul Vexler rupând afișul cu zece personalități ale culturii românești, printre care și omul al cărui zi de naștere, 15 ianuarie, o țară întreagă sărbătorește și Ziua Culturii Naționale, ci anume: poetul național Mihai Eminescu.
Octavian Hoandră: – Ce să zic? Gestul ăsta aparține unui om care habar nu are… nu are nimic cultural în el. Deci, chiar nu înțeleg… Faptul că astfel de oameni ajung la Putere, cum vedem, sunt în Parlamentul în cazul d*********i ăstuia… Mă, așa se întâmplă. Evreii nu au treabă cu Vexler, așa cum Vexler nu are treabă cu cultura română. Am înțeles că și-a cerut scuze.
Robert Turcescu: – Aștept din partea comunității evreiești din România un comunicat oficial prin care să se delimiteze de gestul făcut de Silviu Vexler. Vreau să vă arăt cel mai j*** titlu scos de presa română pe acest subiect, scos de G4Media.ro. Nu-ți mai trebuie dușmani dacă ai compatrioți care gândesc așa. Zice așa: „Scandal în Camera Deputaților / Silviu Vexler, inițiatorul legii care combate extremismul, a rupt, în plen, o fotografie cu portretele lui Emiescu, Goga și Eliade, personalități controversate pentru xenofobia și antisemitismul lor”. Deci, Eminescu este o personalitate controversată pentru xenofobie, în timp ce Vexler este un inițiator al legii care combate extremismul. Domnule Comaroni, concluzia zilei pe subiectul ăsta, vă rog.
Bogdan Comaroni: – 1. Mă mir că deputații au votat legea. 2. Vexler, simbolic, reprezintă întreaga comunitate evreiască, deși sunt absolut convins că evreii nu gândesc ca Vexler, sunt evrei care nu cred că au nimic împotriva lui Eminescu, care-l admiră pe el sau pe alte valori ale României. El reprezintă toată această comunitate și trebuia să fie foarte atent pentru că nu e el pe persoană fizică acolo. Există un loc în Parlamentul României care este dat reprezentanților minorităților din România. Deci, pe el nu l-a ales nimeni acolo. Trebuia să fie mult mai atent. Măcar să vină cineva din comunitatea evreiască din România care să se delimiteze față de gestul lui Vexler. Spuneam că, pe de altă parte, legea asta al cărui inițiator este Silviu Vexler aduce și o înfrângere pentru Nicușor Dan, pentru că oricine poate să folosească un limbaj patriotic, național și, fără să-și dea seama, să folosească propoziții, fraze care au fost folosite de legionari, fără să știe acest lucru, și pot fi arestați. Dacă deții materiale, lucrări, poezii de Radu Gyr sau chestii de genul ăsta, nu știu dacă le mai poți deține… Aceste materiale pot avea o valoare foarte mare într-un viitor din punct de vedere financiar. Adică se gândește unul că dacă astea vor valora o avere în viitor, când această lege nu va mai fi valabilă. Foarte mulți din partide au votat (Legea Vexler) ca să-i dea peste ochi lui Nicușor Dan, ceea ce este foarte grav pentru că au considerat că gestul lui Vexler este mult mai puțin important. Am aflat, mai târziu, că foarte puțini parlamentari au reacționat, iar cei care au reacționat public la acel moment au fost cei de la AUR.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.