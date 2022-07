„Hai să plonjăm puțin în chestiunea asta legată de educație, mai ales că suntem în plină dezbatere publică pe noile legi ale Educației”, a spus Robert Turcesc în cadrul podcastului marca EVZ Play, pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Amintim că noile legi ale Educației au fost lansate în dezbatere publică de actualul ministru Sorin Cîmpeanu până pe 24 august.

„Ideea e așa. Domnul Cîmpeanu zice că sunt 10 motive pentru care vrea să schimbe Legea Educației, fie că e vorba de nemulțumire liceenilor legate de faptul că n-au mai mare autonomie în alegerea disciplinelor de care sunt interesați, sau că profesorii sunt nemulțumiți de programe și de lipsa lor de liberate în crearea de conținuturi adaptate la nevoile clasei.

Elevii trebuie să aibă acces la un traseu educației mai flexibil, mai bine adaptat intereselor lor, se arată în comunicat. Ceea ce înțeleg eu din tot ce spune domnul Cîmpeanu este că școala trebuie să sufere o schimbare de pivot: elevul să fie cel care ordone, să comande, la un moment dat, cam ce vrea să învețe la școală. Profesorul să fie în stare să se adapteze la cerința elevului și în felul ăsta să se producă lucrurile.

Cu alte cuvinte, nu mai avem o curiculă stabilită de niște inși în laboratoare de gândire, care să spună asta trebuie să învețe în ciclul primar, asta în gimnazial, ci ar trebui să avem o permanentă atenție la imputurile pe care le transmit elevii către decidenți, spunând nu mai vrem să învățăm matematică 5 ore pe săptămână, numai 2 sunt suficiente, dați-ne mai multe ore de robotică, să spunem”, a explicat Robert Turcescu.

Există două elemente cheie care trebuie absolut menționate

În acest context, fostul ministru al Educației a intervenit și a spus că există două elemente cheie care trebuie absolut menționate.

„Hai să pornim cu începutul. Ai spus că ministrul a dat 10 motive pentru care ar trebui schimbată Legea Educației. În 2011, când am dat Legea 1, actualmente în vigoare după vreo 80 de modificări, majoritatea de sorginte cvazi-mafiotă făcute de PSD, mi-am propus să nu critic, de dragul de a critica, pentru că știu prin ce am trecut eu când am vrut să dau o lege. (…) Din păcate, există două elemente cheie care trebuie absolut menționate.

Primul. Nu am văzut o coloană vertebrală a Legii care să ne spună niște orientări majore. Am să dau câteva exemple, menționând că aceste orientări majore nu ministrul trebuia să le dea. Trebuiau date de cel care și-a însușit programul „România Educată”, anume de președinte. Potrivit articolului 80 din Constituție, președintele este cel care trebuie să medieze între stat și societate”, a subliniat Daniel Funeriu.

„Vrem un învățământ care să fie bazat pe exigență, sau vrem un învățământ lax? Vrem să creștem generații de tineri care să fie puternici, din punct de vedere mental, adaptabili și siguri pe ei și identitatea lor, sau vrem niște tineri amorfi, fără ambiție și vigoare intelectuală? Vrem un învățământ care să fie bazat pe autoritatea intelectuală și comportamentală a profesorului, sau vrem un învățământ bazat pe dorințele părinților și pe ideile copilului rege?”, a întrebat Funeriu.

