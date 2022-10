Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, dar și președinte la PNL Sector 1, a fost invitatul de luni, 10 octombrie, al podcastului realizat de Robert Turcescu pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

Printre subiectele abordate de cei doi, s-au numărat și relația dintre liberali și primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR), precum și coaliția de guvernare realizată de PNL și PSD.

Liderul PNL Sector 1, despre Clotilde Armand: Cred că îi este rușine să iasă pe stradă!

Sebastian Burduja afirmă că PNL ar fi trebuit să aibă un candidat propriu la alegerile locale din 2020 pentru Sectorul 1 și „nu să susțină așa ceva”, făcând referire la Clotilde Armand, pe care o consideră asemenea unui politruc vechi, probabil și corupt.

„În 2020 am dorit o schimbare la nivelul Bucureștiului, căci altfel rămâneam pe cap cu vechea administrație PSD și nu cred că ar fi fost o soluție eficientă. Însă, chiar și așa, în acea campanie electorală ar fi trebuit ca PNL-ul să aibă candidați proprii, nu să susțină așa ceva.

Noi stăm cu un raport al Curții de Conturi care a constatat un prejudiciu de până la 50 de milioane de lei, cu documente de achiziții falsificate și alte lucruri la fel de grave. Mă întreb oare dacă România este țara în care astfel de fenomene dospesc ani de zile și nimeni nu se sesizează.

Nu vine la ședințele de consiliu și nici nu răspunde la întrebări. Oamenii vor vedea cu timpul de ce este în stare doamna Armand și vor lua măsurile necesare în 2024. Mă uitam pe anumite sondaje, iar dumneai are o rată de respingere de până 65-70%. Doamna aceasta este exact ca un politruc vechi, probabil corupt – urmează să demonstreze alții.

Cred că îi este rușine să iasă pe stradă. Doamna primar nu a făcut o audiență publică niciodată în doi ani de zile”, a afirmat Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja, viitor primar al Sectorului 1?

Liderul PNL Sector 1 mai afirmă că, dacă partidul îi va cere, va candida pentru postul de primar al acestui sector.

„Sunt președintele filialei PNL Sector 1, însă nu pot spune dacă voi candida la primărie în 2024. Este datoria mea să mă pun la dispoziția partidului, dacă conducerea va dori asta, eu voi accepta.

Am acest mare regret că am susținut-o (pe Clotilde Armand – n.red.). Mi-am făcut această poziție publică în numele partidului. Am ajuns la concluzia că este un om mincinos, un om cu interese, care comite ilegalități constatate de Curtea de Conturi, nu le spun eu.

Este un om care face plângeri penale de fiecare dată când nu ești de acord cu pozițiile sale. Mie mi-a făcut astfel două de plângeri pentru că cei de la PNL Sector 1 nu i-au votat câteva proiecte, de parcă colegii mei nu au voie să aibă vreo părere”, a mai declarat Sebastian Burduja.

Robert Turcescu: Acest primar a distrus tot ce era mai frumos. Sunt îngrozit!

Robert Turcescu s-a alăturat și el criticilor aduse primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

„Acest primar a distrus în doi ani de mandat tot ce era mai frumos din Sectorul 1. Dacă mai stăm până în 2024 cu această femeie la Primărie, va fi un dezastru. Când aud termenii aceștia de „oameni noi” care vin să revoluționeze primăriile și sistemul mă apucă durerea de cap.

Este Armand la Sectorul 1 și Fritz la Timișoara care au dat cu bâta în baltă la modul cel mai grav posibil. Ar trebui să punem la primărie pe cineva care chiar locuiește în Sectorul 1, căci dacă se întâmplă asta, ăluia chiar îi va păsa pentru că ce hotărâri ia și ce face îl afectează în mod direct.

Sunt îngrozit! Eram cel mai fericit înainte când știam că este Herăstrăul aproape, este Bulevardul Kiseleff unde mă puteam plimba și așa mai departe. Acum, singurul loc unde îți mai poți petrece timpul în aer liber în Sectorul 1 este parcul Agronomiei, care are norocul să nu aparțină de administrația primăriei”, a mărturisit Robert Turcescu.

Sebastian Burduja: Le spun „Bravo!” PSD-ului că se curăță cât de cât

Cât despre subiectul alianței dintre PSD și PNL la guvernare, ministrul Cercetării, Sebastian Burduja, spune că nu a votat pentru această coaliție, însă cu USR nu mai exista vreo soluție de cooperare.

Ȋn plus, liberalul îi felicită pe cei din PSD că au reușit să curețe de la vârful partidului o serie de oameni puși acolo de Liviu Dragnea în perioada 2017-2019.

„Sistemul central din anii 2017-2019 era organizat în jurul lui Dragnea, însă acum o bună parte din acei oameni sunt marginalizați și pentru asta le spun „Bravo!” PSD-ului că se curăță cât de cât.

Eu am fost unul dintre peneliști care nu a votat pro coaliției cu PSD-ul, însă a trebuit să facem acest lucru pentru a nu ajunge iarăși în colaborare cu USR. Nu merge cu ei, nu ne putem înțelege. O spun acum și sondajele care este din ce mai ce decredibilizat în fața electoratului.

Până la urmă, această țară trebuie guvernată. Eu văd că la momentul actual Guvernul merge bine, se adoptă ceea ce trebuie, inclusiv proiecte mai vechi”, a mai precizat Sebastian Burduja, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital.