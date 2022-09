Invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Robert Turcescu în podcastul EVZ Play de luni, Ciprian Ciucu, s-a făcut remarcat prin atitudinea fermă de a încerca să rezolve problemele cetățenilor din sectorul 6, al cărui edil a fost ales la scrutinul din 2020 pe listele PNL. Liberalul comunică în timp real toate inițiativele și deciziile de interes pentru cetățenii sectorului 6 și răspunde comentariilor acestora. Primarul conduce și organizația PNL București, calitate în care a făcut dezvăluiri despre cele mai importante lupte politice pe care liberalii le duc în Capitală.

La Primăria sectorului 1 e un circ continuu

Cea mai delicată problemă s-a dovedit a fi, judecând după numeroasele conflicte de până acum din consiliul Primăriei de sector 1 – anunțate public -, relația cu primarul USR Clotilde Armand. Scandalul e perpetuu în cel mai bogat sector din București. Cu numai o săptămână în urmă, PNL Sector 1 a transmis că primarul Clotilde Armand, a comis „abateri” de aproape 50 milioane de lei în achiziţiile şi plăţile derulate de autoritatea locală anul trecut. Iar astfel de situații duc la blocaje a numeroase proiecte importante pentru locuitorii de sector.

Ciucu: Când deschizi frontul în toate direcțiile, așteaptă-te la scandal

Ciprian Ciucu a precizat că a încercat, pe cât e omenește posibil, să rezolve conflictul politicienei USR cu consilierii PNL, însă din păcate nu i-a reușit acest demers. Deși admite că nu obișnuiește să comenteze activitatea unor partide rivale, deci implicit USR, edilul sectorului 6 a mărturisit voalat că omologul său de la sectorul 1 i se pare o cauză imposibilă, dând și un exemplu.

„USR a venit cu un proiect privind o parcare din aceasta modernă. Nu avem fonduri la momentul de față, însă ne gândim să facem licitații. Am pus acest subiect pe ordinea de zi, discutăm și dezbatem proiectele propuse de ei, însă din partea cealaltă nu este aceeași comunicare”, a subliniat liberalul.

Chestionat de Robert Turcescu, locuitor al sectorului 1, ce părere are despre Armand (e o catrastrofă, eu nu mai pot cu Clotilda asta, a exclamat jurnalistul), Ciucu a precizat:

„Un primar bun trebuie să-și țină consiliul aproape de el. După ce am câștigat, m-am dus la Cluj și Oradea la doi primari cu experiență. Mi-au zis orice ai face, nu-ți alinia consiliul. (…) Vă rog să mă credeți că după ce am luat președinția PNL București, am făcut tot ce era omenește posibil să împac consilierii mei cu Clotilde Armand. Am stat până la ora 1 noaptea pe zoom, nu o să uit niciodată, cu Vlad Voiculescu să ajungem la un agreement. Tot ce vorbeam nu se întâmpla, moment în care mi-am luat mâinile. Dar am încercat… (…) Când deschizi frontul în toate direcțiile, așteaptă-te la scandal”, a mai explicat invitatul, sugerând că marea poblemă nu e la USR.

În ceea ce privește strategia sa la nivelul sectorului pe care îl administrează din 2020, șeful organizației PNL București a recunoscut că are doi viceprimari din alt partid în consiliul de sector, însă găsește „căi de dialog pentru a-i împăca pe toți. Nu iau nicio decizie până nu sunt cu toții la masă­, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Emisiunea integrală: