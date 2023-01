Anca Alexandrescu s-a întors la podcastul România lui Cristache să ne descifreze culisele puterii în ultimului deceniu. De la ruperea USL, la PSD-ul lui Dragnea și până la contrele cu premierul Viorica Dăncilă, aflați aici!

Anca Alexandrescu, despre dosarul privatizării Petrom

„Păi eu în primul rând, mi-am propus, știi foarte bine că toată lumea în decembrie, atunci când a fost discuția despre Schengen, toți își rupeau hainele de pe ei și politicieni și români, „Domne, să boicotăm firmele austriece” și de atunci a pornit acea campanie a postului Realitatea Plus cu desecretizarea contractului cu Petrom și să ne luăm înapoi ce este al nostru. Și am zis „domne, eu nu mă las până nu desecretizez contractul. Nu vreți să-l desecretizați voi”. Recunosc că am contactat și politicienii de la vârf și le-am spus:„domne, e momentul vostru, puteți măcar acum. Există acest context cu Schengen-ul, faptul că ne-au umilit, de ce nu faceți acest pas? „Păi să vedem că…”. Bineînțeles că nu au făcut nimic. Sunt la fel de curajoși ca și o găină. Despre Virgil Popescu pot să spun că soția are benzinării la OMV, la fostul șef de filială Petrom.

Ți se pare normal? În cazul privatizării Petromului, în 2004, Serviciul Român de Informații a făcut și un raport și a făcut 136 de informări în care a atras atenția pe lângă faptul că este subevaluată compania Petrom, ar fi o privatizare păguboasă. Și nu au ținut cont nici în 2006, 2007 și nici astăzi văd că nu țin cont pentru că astăzi o să prezint în emisiune un nou raport al Curții de Conturi. De data aceasta din 2016 care arată că în perioada. De exemplu 2011-2015: Statul român a fost păgubit de un miliard și ceva de dolari din cauză că ANRM-ul nu s-a sinchisit să urmărească povestea cu redevențele și să calculeze prețul de referință corect. După ce că plătesc redevențe foarte mici de 3-4% nici măcar nu sunt urmărite de autoritățile statului și nu sunt calculate corect. Un miliard de dolari. Asta așa la prima vedere.

Conform contractului de privatizare pe care l-am făcut public, până în 2014 li s-a dat această facilitate pe lângă multe altele pentru că aici sunt niște discuții. Mulți vin și spun că sunt prescrise faptele, nu știu or fi, asta trebuia să spună specialiștii, avocații, nu este treaba mea, dar consecințele acestui contract le trăim și în ziua de astăzi. Astăzi trebuie luate niște măsuri. Pe lângă faptul că sunt văzute redevențele, trebuie văzută intenția cu care a fost vândut Petrom. Au știut autoritățile române că se vor închide Oltchim și Arpechim. Asta este principala condiție a contractului de privatizare. S-a distrus o industrie în linie, în timp ce OMV-ul a dezvoltat după aceea această industrie în Germania.

Eu nu vreau să atac pe nimeni. Eu eram la biroul de presă de la Partid ca și consilier de comunicare. Un consilier de comunicare nu are acces la un contract de privatizare. M-am mutat la Guvern la sfârșitul verii când deja era făcută privatizarea. Singurele lucruri care îi preocupau atunci ( nr. Pe cei de la conducere) era să-și dea la picioare. Lui Năstase i s-a dat la picioare și de către Ioan Popescu și de către Mitrea. Nu mă feresc să spun acest lucru. Erau niște forțe. La momentul acela miniștri nu erau ca pe vremea aceasta niște cârlige de rufe, erau niște oameni bine pregătiți, erau niște oameni bine așezați, aveau niște ministere care aveau bani foarte mulți și pompau banii în foarte multe zare ca s îl atace pe Năstase. Ei de asta erau preocupați. Era o luptă permanentă între ei.”, a spus jurnalista.

Este Adrian Năstase de vină pentru privatizări?

„Eu cred că era corect din partea lui să vină și să spună de la început el. „Domne, a trebuit să fac acest lucru pentru că românii își doreau foarte mult să intre in UE și a fost nota de plată. A trebuit să o fac”. A spus-o abia în luna decembrie în urma insistențelor presei.

Politicienii ăștia români au luat țara asta pe persoană fizică? E vorba și de cei de acum nu doar de perioada lui Năstase. Ei când au văzut că se întâmplă lucrurile astea nu puteau să iasă public și să spună: avem această situație, ne dorim cu toții să intrăm în UE, băieții știa vor să ia și pielea de pe noi, vor să ne ia și aia și aia, haideți la referendum sau sunteți de acord să dăm. Era altceva. De asta toată lumea își pune întrebări pentru că li s-au dat aceste facilități și ele au fost continuate în toți anii ăștia, nu e vorba doar de perioada Năstase. Decizia politică nu se discută și sunt de acord cu tine. Acele dosare penale care s-au făcut pe anumite decizii politice. În momentul în care sunt situații de siguranță națională pentru că resursele României reprezintă o chestiune de siguranță națională. Lucrul ăsta nu îl poate contesta nimeni. De ce trebuie mereu să privim în genunchi aceste lucruri? Vina principală e aici la noi.

Ce pretenții să ai când președintele Iohannis i-a decorat( nr. Pe austrieci) le-a întors codul silvic. Despre ce vorbim? Am prezentat lucrurile astea public despre toți, nu doar despre Năstase. Eu nu am o problemă cu Năstase. Nu numai vizavi de Petrom și de a remedia anumite probleme. Noi în continuare nu beneficiem de anumite resurse care sunt al României, nu sunt ale OMV-ului. Noi nu putem naționaliza. Conform Constituției, resursele sunt ale României, doar le naționalizează.”, a adăugat ea.

Anca Alexandrescu a fost optimistă în legătură cu vizita la Parchet

„M-am dus și am vrut să m întâlnesc cu procurorul general Daniela Sucea care era într-o ședință la CSM oficială și mi-au propus să mă întâlnesc cu adjunctul său. Am avut o discuție de o oră și ceva cu domnul Marius Voineag, șeful secției penale, foarte aplicată. Sunt destul de optimistă. Am întâlnit o cu totul altă abordare decât cea pe acre o văd în presă. Omul a fost foarte deschis, foarte destupat la minte, înțelegea destul de bine lucrurile pentru că am înțeles că a lucrat la DIICOT o persoană și înțeleg că a fost implicat în dosarele și privind Petrom, Petrom Service și Petrom Midia.

Cunoștea foarte bine subiectul. I-am predat contractul de privatizare, cât și acel raport al Curții de Conturi din 2009 care a fost făcut și a contesta că am îndeplinit obligațiile atât în privința angajaților cât și ale terenurilor și alte lucruri. Va deschide o lucrare. Aceasta este procedură. Eu înafară de aceste documente vă pot pune la dispoziție propria investigație, ce anume am descoperit și le-am pus în legătură. Mi-a dat un contact unde s trimit toate materialele pe care eu le-am descoperit până acum. Discuția a fost una foarte aplicată, nu a fost una de complezență. Vreau să fie foarte clar pentru că poate unii cred că am un interes politic. Eu n-am niciun interes politic, nu mă interesează să ajut pe absolut nimeni.

Am pus la dispoziție tuturor politicienilor care mi-au cert acest contract cu rugămintea să nu-l facă public pentru că încă nu suntem siguri dacă este sau nu secret. El nu are nicio mențiune de secret pe el și a fost făcut public de Ministerul Economiei în anul 2006 pentru o zi pe site-ul Minsterului. Exist și declarațiile publice ale celor de la OMV că și-au dat acordul să fie făcut public atunci. Dra sub acestă rezervă ca să nu ne trezim cu cine știe ce plângeri penale de la OMV, i-am rugat să nu-l publice, dar să încerce să facă toate demersurile să afle răspunsurile la lucrurile care s-au întâmplat.”, a spus Anca Alexandrescu.

„Multe, foarte multe. Vreau să sun că joi seara după ce am terminat emisiunea și m-am dus acasă și l-am citit prima oară am fost șocată. L-am citi de vreo 3-4 ori și nu îmi venea să cred când am văzut că ei ne-au mințit cu nerușinare, că ei și-au data cordul să ne închidă și Arpechim și Doljchim. Cel mai grav mi se pare că ne-au mințit în permanență CĂ Petromul era într-o situație financiară proastă și s-a văzut în contract că nu este așa, c dina ul 200 și până în momentul în acre s-a privatizat era pe profit. Toate condițiile care sunt în genunchi pentru statul român și cel mai interesant pentru discuția este faptul că acest contract a fost semnat înainte ca legea aplicabilă s fie semnată la șase luni după.

Nu s-a folosit niciun cadru legal că nu exista. S-au dat doar niște hotărâri de Guvern prin care s-au șters datoriile, au modificat i legea petrolului pentru ei. S-au făcut atât de multe facilități pentru ei. Nu știu, s-au prescris faptele, dar consecințele le trăim și în ziua de azi din acest motiv eu cred că din acest motiv eu cred că nu se va mai întâmpla nimic, greșesc. Noi trăim astăzi consecințele modului în care s-a acționat.”, a răspuns jurnalista când a fost întrebată ce i s-a părut cel mai scandalos la contractul întins pe 405 ediții.

Anca Alexandrescu a fost întrebată, de asemenea, ce crede că se va întâmpla în viitor.

„Eu ți-aș spune ce aș vrea eu să se întâmple. În primul rând, dacă există posibilitatea să fie pedepsiți cei acre au făcut această trădare, pe de altă parte aș vrea ca statul român să plătească din redevențe cum se plătesc în întreaga lume, nu 3-4 % cum se plătesc acum. E bătaia de joc. Există vreo țară în lumea asta în care crezi că nu se fură? Diferența este că am văzut cazuri de corupție inclusiv la Parlamentul European, diferența este că ăia fac ceva și pentru țara lor și pentru oamenii de acolo. Despre asta este vorba. Aici este de fapt problema. Să știi că sunt unii care și astăzi profită.”, a răspuns ea.