Nicu Ceaușescu, numit prim-secretar al organizației PCR Sibiu spre sfârșitul regimului comunist, era considerat la acel moment un posibil succesor al tatălui său. După prăbușirea regimului, a fost încarcerat și supus unor tratamente extrem de dure. A fost bătut, înjunghiat și forțat să asiste în mod repetat, zilnic, la execuția părinților săi, când se afla în închisoare. Aceste experiențe i-au marcat profund starea fizică și psihică.

Recent, Serghei Mizil a vorbit despre aceste episoade într-un podcast realizat de „HAI România!”, unde a oferit detalii despre momentele de după arestarea lui Nicu Ceaușescu. El a povestit că a aflat despre capturarea acestuia de la soția sa, Cora, care l-a anunțat telefonic.

„Imaginile alea cu procesul, cu aducerea lui Nicușor la televiziune, cu astea, unde le-ai văzut prima dată?”, a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

Mizil a urmărit apoi imaginile difuzate la televizor și a observat că Nicu era vizibil speriat și grav rănit, prezentând tăieturi serioase pe corp. Potrivit relatării sale, Nicu nu a fost prins încercând să fugă, ci s-a predat de bunăvoie, fiind însă agresat imediat după.

„La televizor. (…) M-a sunat Cora (n.red. soția lui Serghei Mizil). Bă, l-a luat pe Nicu. Soția mea mi-a spus că da, că l-a luat pe Nicu și am fugit repede la un televizor și l-am văzut că era speriat rău de tot. Era tăiat, că toată lumea a spus că… Era tăiat de aicea până aicea, mă. (…) L-au tăiat. (…) Deziluzia lui mare că erau toți ăia pe care el i-a [ajutat]”, a relatat Serghei Mizil.

Serghei Mizil a descris și șocul trăit de Nicu Ceaușescu atunci când a realizat că multe dintre persoanele pe care le ajutase înainte de Revoluție s-au întors împotriva lui. Printre exemplele invocate se află Mihai Bujor, despre care Mizil spune că fusese sprijinit de Nicu și de familia sa în momente dificile, inclusiv în probleme legate de locuință, dar care ulterior s-ar fi dezis de el.

În relatările lui Serghei Mizil apar și episoade legate de umilirea și abuzurile suferite de Nicu Ceaușescu după reținere, inclusiv faptul că un cunoscut i-ar fi luat ceasul de la mână. Starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, iar după ce a fost ținut în condiții care i-au agravat situația, a fost transportat la spital a doua zi.

„Îți dai seama, Mihai Bujor n-a stat cu niciun Iliescu în casă, a stat la noi. Era băiatul lu’ mama și lu’ tata. După aia, s-a mutat băiatul lui Iliescu. (…) Și îți dai seama că Nicu l-a scos dintr-o groază de (…) pe lepra asta de Mihai Bujor. L-a scos din (…) mari. Și cu casa. S-a dus tata și Nicu, că pierdea casa (…) și după aia s-a dezis. Îți dai seama că pentru el a fost foarte șocant. (…) Pe Iliescu îl știa, pe ăsta îl știa, pe Caramitru îl știa. (…) El a venit săracu’ să se predea. (…) Nu că l-au prins, că a vrut să fugă. L-au tăiat acolo, l-au băgat. Alt cunoscut de-al nostru i-a luat ceasu de la mână. (…) Plus că l-au ținut să-l mierlească, a doua zi l-au dus la spital”, a relatat Serghei Mizil.

Amintim că Nicu Ceaușescu a murit la doar 45 de ani, iar moartea sa a rămas înconjurată de numeroase controverse.