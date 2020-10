Euroins România Asigurare Reasigurare SA a luat la cunoştinţă cu surprindere decizia ASF Romania, şi examinează toate opţiunile legale pentru a obiecta în faţa tuturor instituţiilor relevante din România şi Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat de presă, Euroins Insurance Group a susținut și va continua să sprijine compania din România, pentru a răspunde chiar și acestei noi cereri din partea autorității de reglementare.

„În trimestrul al treilea al acestui an, Euroins România a primit deja peste 76 milioane lei ca împrumut subordonat, iar acționarii au votat o nouă majorare de capital în valoare de 50 milioane lei. De asemenea, compania a luat o serie de măsuri de re-echilibrare astfel încât valoarea pachetului financiar de susţinere depăşeşte 275 de milioane de lei.

Cu toate deciziile și majorările de capital, compania este în măsură să respecte chiar şi această nouă cerere a autorității de reglementare.

Ca urmare a deciziei ASF Romania privind retragerea autorizaţiei actualei conduceri executive, managementul executiv va fi asigurat în continuare de membrii consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legale și statutul companiei”, a susținut Euroins. Compania și-a asigurat acţionarii, clienţii, părţile vătămate şi intermediarii că va continua să opereze în mod normal, ca şi până acum.

Euroins România are operațiuni în 9 țări, are peste 3.000 de angajați și 2,5 milioane de clienți în regiunea CEE / SEE. „Euroins Insurance Group este profund îngrijorată de faptul că o instituție a statului român tratează astfel o investiție care depășește 700 de milioane de lei, și care face parte dintr-un mare grup cu activităţi în mai multe industrii, şi va căuta să-și facă dreptate”, se arată în comunicatul de presă.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).