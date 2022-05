Președintele rus Vladimir Putin părăsește întâlnirile pentru a primi tratamente medicale, în contextul în care se speculează în continuare că este bolnav, a declarat recent Christopher Steele, un fost oficial al serviciilor de informații din Marea Britanie.

“Întâlnirile consiliului de securitate care ar trebui să dureze o oră întreagă sunt de fapt împărțite în mai multe secțiuni”, a declarat Steele, care a lucrat în cadrul biroului de informații MI6, în timpul unui interviu acordat postului de radio LBC.

“Putin iese și primește un fel de tratament medical între aceste secțiuni”.

Steele a mai spus că Putin este “însoțit în mod constant în jurul locului de o echipă de medici”.

Comentariile lui Steele, cunoscut pentru munca sa la „Dosarul Steele”, care a susținut că fostul președinte Donald Trump și Rusia au avut legături în timpul alegerilor prezidențiale din 2016, vin în contextul în care au apărut numeroase afirmații potrivit cărora Putin suferă de un anumit tip de boală.

La începutul acestei luni, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, generalul-maior Kyrylo Budanov, a declarat că Putin este bolnav în timpul unui interviu pentru Sky News.

“Domnul Putin se află într-o stare psihologică și fizică foarte proastă și este foarte bolnav”, a declarat Budanov.

Cu câteva zile înainte de interviul acordat postului britanic de radio LBC, Steele a făcut remarci similare cu privire la starea de sănătate a lui Putin.

“Cu siguranță, din ceea ce auzim de la surse din Rusia și din alte părți, este că Putin este, de fapt, destul de grav bolnav”, a declarat Steele luni pentru Sky News. “Nu este clar exact care este această boală – dacă este incurabilă sau în fază terminală, sau orice altceva. Dar, cu siguranță, cred că face parte din ecuație”.

În timpul celui mai recent interviu acordat postului de radio LBC, Steele nu a explicat cum a ajuns la concluzia că Putin este bolnav, dar a afirmat că “are cu siguranță un impact foarte serios asupra guvernării Rusiei în acest moment.

“Există o dezordine tot mai mare la Kremlin și haos, de fapt, faptul că nu există o conducere politică clară venită din partea lui Putin, care este tot mai bolnav”.

De când Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie, au existat tot mai multe speculații cu privire la starea de sănătate a lui Putin.

În aprilie, Visegrád 24 News a postat pe Twitter un videoclip în care se pune la îndoială sănătatea lui Putin și se speculează că acesta ar putea avea Parkinson, transmite Newsweek.

“Acesta este, probabil, cel mai clar video care arată că ceva nu este în regulă cu sănătatea lui Putin. Uitați-vă la tremuratul picioarelor și al mâinilor sale! Vreun doctor care vrea să își spună părerea? Parkinson?” a scris Visegrád 24 News pe Twitter.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.

This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.

Look at his leg & hand tremors!

Any doctor out there willing to weigh in?

Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022