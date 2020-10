O condiție esențială pentru a putea beneficia de program este aceea ca mașinile să nu fi fost înmatriculate cu mult timp în urmă și să respecte și condiția unui rulaj mic, de câteva mii de kilometri, potrivit unui ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), ce a fost oficializat marți.

Ce prevede noul ordin

Ordinul MMAP nr. 1.867/2020, ale cărui prevederi se vor aplica din 28 octombrie 2020, prevede includerea în categoria mașinilor ce pot fi achiziționate prin programul Rabla Plus a mașinilor electrice sau hibride plug-in folosite pentru drive-test.

Potrivit actului normativ, nu orice mașină electrică sau hibridă folosită la drive-test va putea fi cumpărată prin Rabla Plus, ci doar cele înmatriculate pentru drive-test sau demo cu cel mult șase luni înainte de data vânzării și care nu depășesc 6.000 km parcurși.

Care sunt condițiile

O altă condiție pe care va trebui să o aibă o mașină folosită la drive-test pentru a putea fi cumpărată prin Rabla Plus este ca ea să fie comercializată, după cum stabilește ordinul apărut recent, “de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar ”, potrivit avocatnet.ro

În acest fel, mașinile pot fi considerate aproape noi, fiind foarte puțin depreciate din punct de vedere al uzurii fizice și morale, iar cumpărătorii acestora pot beneficia, pe lângă banii de la stat, de o reducere de preț suplimentară, în baza faptului că e o mașină rulată.

Programul Rabla Plus dă posibilitatea celor interesați să-și cumpere mașini noi pur electrice sau electrice hibride să ceară de la stat, în funcție de caracteristicile mașinii ce urmează să fie cumpărată, ecotichete de până la 45.000 de lei

În acest an programul Rabla Plus vine și cu o serie de noutăți, cum ar fi faptul că din acest an, mașinile cumpărate prin program nu vor putea fi vândute în primul an de la cumpărare și, prin Rabla Plus, se pot cumpăra acum și motociclete electrice.