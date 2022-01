Emmanuel Macron s-a prezentat ca un susținător fervent al cauzei europene, pe care a promovat-o încă de la începutul mandatului său de cinci ani, în 2017. În acest scop, a dorit să acorde o importanță deosebită discurs tradițional pentru lansarea președinției rotative a UE, pe care Franța o exercită până pe 30 iunie.

În hemiciclul de la Strasbourg, Emmanuel Macron a prezentat „viziunea sa pentru Uniunea Europeană”, având „suveranitatea europeană drept fir roșu”, potrivit BFMTV.

Într-un discurs de aproape 30 de minute, liderul statului francez a subliniat rolul Uniunii Europene în timpul pandemiei de Covid-19, care este încă în desfășurare.

„Europa a ținut cârma în timpul pandemiei de COVID-19, fie că a fost vorba de vaccinuri sau de redresare economică”, a punctat Macron.

„Solidaritatea europeană ne-a permis în ultimii doi ani să salvăm vieți”, a adăugat președintele francez.

Noi drepuri adăugate la Carta Drepturilor Fundamentale a UE

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat și că va face eforturi pentru ca dreptul la avort și protecția mediului să fie adăugate la Carta Drepturilor Fundamentale a UE, notează publicația The Local.

„Trebuie să actualizăm această carte pentru a fi mai explicită în ceea ce privește protecția mediului, recunoașterea dreptului la avort”, a transmis Macron în fața eurodeputaților reuniți în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

Apelul de a consacra dreptul femeii la avort în Carta Uniunii Europene, ratificată de statele membre în 2000, vine la doar o zi după ce Parlamentul European a ales-o președinte pe Roberta Metsola din Malta, un oponent ferm al avortului.

„Construcția noastră europeană se bazează pe trei mari promisiuni: O promisiune a democrației, care s-a născut pe continentul nostru, reinventată pe continentul nostru și reînviată în ultimii 70 de ani, o promisiune a progresului împărtășită de toți europenii și o promisiune privind pace. Aceasta din urmă a ținut timp de șapte decenii”, a argumentat Emmanuel Macron.

„Suntem generația care redescoperă precaritatea statului de drept și a valorilor democratice”, a atenționat președintele francez, subliniind în același timp că „statul de drept este comoara noastră (a europenilor)”.

În spiritul luptei pentru statul de drept, președintele francez a apărat, de asemenea, „ideea simplă că drepturile universale ale omului trebuie protejate”

Macron vrea reforma spațiul Schengen

Liderul de la Palatul Elyee a pledat și pentru reforma spațiului Schengen, care să consolideze lupta împotriva imigrației ilegale.

„Trebuie să ne asigurăm că avem control asupra propriilor frontiere. Am făcut multe progrese, întrucât am consolidat Frontex și președinția franceză va încerca să reformeze spațiul Schengen, care stă la baza promisiunii sale inițiale, a unui spațiu de liberă circulație, protejând frontierele noastre externe, inclusiv având o forță interguvernamentală de intervenție rapidă susținută de un acord între statele membre, așa cum am făcut între 2018 și 2021, construind parteneriate cu țările de origine și țările de tranzit pentru a opri traficanții și făcând o politică mai eficientă care să respecte principiile noastre pentru a lupta împotriva imigrației ilegale”, a transmis președintele francez.

Referitor la securitate, Emmanuel Macron a subliniat că Europa trebuie să anticipeze crizele internaționale, nu doar să răspundă la acestea. „Dorim să construim împreună o Europă care să fie o putere în viitor. O Europă care să fie independentă și să aibă puterea de a-și decide propriul viitor. O Europa care să nu depindă de alegerile celorlalte mari puteri”, a subliniat președintele Macron.