Elon Musk a explicat că, momentan, aşteaptă rezultatul unui audit recent, potrivit căruia conturile false, ce difuzează spam sau informații false, reprezintă un procent mai mic de 5% din numărul total de 229 de milioane de utilizatori Twitter.

Omul de afaceri aşteaptă detalii suplimentare de la auditul realizat de Twitter şi emis în spațiul public la începutul lui mai. El intenționează să lupte împotriva conturilor false, după ce va deveni proprietarul reţelei de socializare.

Menționăm faptul că valoarea acţiunilor Twitter a scăzut imediat cu 25%.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022