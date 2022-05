Probleme mari pentru Elon Musk. Un fond de pensii din Florida face tot posibilul pentru a-l împiedica pe miliardar să finalizeze preluarea companiei Twitter. În acest sens, atât Elon Musk, cât și Twitter au fost dați în judecată în cursul zilei de vineri de către fondul de pensii, scrie Reuters.

Este vorba despre o acțiune colectivă, depusă la Curtea Cancelariei din Delaware, în cadrul căreia Fondul de pensii al poliţiei din Orlando a declarat că legea din Delaware interzice o fuziune rapidă, deoarece Musk a avut acorduri cu alţi mari acţionari Twitter.

Printre aceștia se numără și consilierul său financiar Morgan Stanley, dar şi fondatorul Twitter, Jack Dorsey.

Ce propunere are fondul de pensii?

În ceea ce privește acuzațiile aduse, fondul respectiv de pensii susține că toate aceste acorduri l-au făcut pe Elon Musk, care deţine 9,6% din Twitter, ”proprietarul” efectiv a peste 15% din acţiunile companiei.

În acest sens, sursa citată menționează că fuziunea pe care miliardarul o are în plan trebuie amânată cu trei ani, cu excepţia cazului în care două treimi din acţiunile care nu sunt ”deţinute” de el au primit aprobarea.

Menționăm faptul că, potrivit datelor centralizate de Reuters, la momentul actual Morgan Stanley deţine aproximativ 8,8% din acţiunile Twitter. De cealaltă parte, Dorsey deţine doar 2,4%.

Elon Musk speră să finalizeze preluarea Twitter de 54,20 dolari pe acţiune în acest an, aceasta fiind una dintre cele mai mari achiziţii cu efect de levier din lume. Pe lângă achiziția Twitter, mai trebuie menționat faptul că Elon Musk conduce și compania de maşini electrice Tesla Inc (TSLA.O), conduce The Boring Co şi SpaceX şi este cea mai bogată persoană din lume, potrivit revistei Forbes.

În dosarul intentat de fondul de pensii, Twitter şi consiliul său de administraţie, inclusiv Dorsey şi directorul general Parag Agrawal, au fost, de asemenea, numiţi drept pârâţi.

Legătura dintre Twitter și fondul de pensii

Twitter a fost contactat de Reuters pentru a oferi o reacție în acest sens, însă a refuzat să comenteze. De cealaltă parte, avocaţii lui Musk şi fondul Florida nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Referitor la scopul procesului, fondul de pensii mai dorește să declare și că directorii Twitter şi-au încălcat obligaţiile fiduciare şi să recupereze taxele şi costurile legale. Pe de altă parte, reclamaţie nu clarifică modul în care acţionarii cred că ar putea fi prejudiciaţi dacă fuziunea s-ar încheia la termen.

Menționăm faptul că Elon Musk nu avea nicio finanţare asigurată când a anunţat că intenţionează să cumpere Twitter luna trecută. Totuși, noii investitori par să aibă interese comune cu miliardarul. În ceea ce privește fondul de pensii de stat din Florida, acesta la rândul său investeşte şi în Twitter.