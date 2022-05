Mai precis, Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale Roscosmos, îl acuza pe Elon Musk că „ar fi implicat în furnizarea de echipamente militare de comunicații forțelor fasciste din Ucraina”. În mesajul distribuit anterior pe Twitter de către Musk, atât în engleză cât și rusă, Rogozin spunea că Dimitri Kormyancov, colonel și comandantul brigăzii 36 din forțele armate ucrainene, a mărturisit faptul că terminalele de internet Starlink ale companiei deținute de miliardar au fost livrate luptătorilor din Batalionul Azov și soldaților ucraineni din Mariupol cu elicoptere militare.

În acest context, cel mai bogat om din lume a transmis recent un mesaj de-a dreptul surprinzător. „Dacă mor în circumstanțe misterioase, a fost o plăcere să vă cunosc”, a scris Elon Musk pe pagina sa de Twitter. În alt mesaj, acesta a scris și că „în război nu există îngeri”.

Simultan, acesta a scris și un mesaj în care spunea că autoritățile ruse nu cunosc semnificația cuvântului „nazist”.

„Cuvântul nu înseamnă ceea ce cred ei că înseamnă”, a scris Elon Musk, după ce rușii au criticat soldații ucraineni.

De asemenea, Dmitri Rogozin susține că livrarea echipamentelor Starlink ar fi fost realizată de Pentagon, potrivit informațiilor obținute de autoritățile ruse. Astfel, acuză șeful agenției spațiale Roscosmos, Elon Musk este implicat în furnizarea de echipamente militare către „forțele fasciste din Ucraina”, iar „pentru asta va fi tras la răspundere, chiar dacă nu recunoaște”.

Amintim că Elon Musk și Dmitri Rogozin au fost implicați în schimburi dure de replici de la izbucnirea războiului din Ucraina. Mai mult, Rogozin a postat un mesaj în luna martie, în care îl apăra pe Vladimir Putin, după ce Elon Musk l-a provocat pe liderul rus la „luptă”.

