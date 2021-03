Elena Udrea a fost condamnată în această săptămână la 8 ani de închisoare de Curtea de Apel București în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009, potrivit sentinței citite de instanță.

Se pare că Elena Udrea a fost găsită vinovată de șapte fapte, iar Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, nu a scăpat nici ea și a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare.

La câteva zile după sentință, fostul ministru al Turismului s-a prezentat la Curtea de Apel București, acolo unde află dacă va fi pusă sub control judiciar. În acest context, ea a oferit o serie de declarații privind fuga din România.

Mai exact, fostul ministru susține că nu va fugi din țară indiferent de ce se va decide, pentru că are un copil.

”Unde să fug, sunt mamă și am în grijă un copil. Rămân în țară indiferent ceea ce se va decide. Suntem la justiție, nu suntem la biserică. Tatăl acelei fetițe ucise de șoferița beată a blestemat judecătoarea care a eliberat-o. Sunt emoțiile unor oameni, ale unor oameni care au în grijă și un copil, nu este ușor deloc”, a spus Elena Udrea.

Elena Udrea a fost luată prin surprindere

După ce și-a aflat sentința, Elena Udrea a făcut o serie de declarțaii la Antena 3. Fostul ministru al Turismului a declarat că s-a întors în țară cu convingerea că lucrurile în justiție s-au schimbat, dar a aflat că acest lucru nu s-a întâmplat.

Totodată, ea s-a declarat șocată și a mai adăugat că a aprobat acest dosar pentru că nu știa ce putea să mai facă.

”Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poti să te aperi, să aduci probe și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite.

Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce, că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate”, a susținut Udrea.