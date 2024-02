Elena Udrea a relatat că a formulat o plângere la Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva lui Florian Coldea. Se întâmpla în 2015, când acesta îndeplinea funcția de director interimar al Serviciului Român de Informații (SRI).

Acuzele aduse de Udrea vizau presupusa orchestrare a unei campanii împotriva sa de către Florian Coldea. Ea susținea că acesta ar fi manipulat situația în detrimentul său.

Pe lângă aceste acuzații, Elena Udrea a afirmat că fostul ei soț, Dorin Cocoș, i-ar fi fost solicitat să ofere o sumă în valoare de 500.000 de euro lui Sebastian Ghiță. Potrivit relatărilor, acești bani ar fi avut scopul de a sprijini televiziunea lui Ghiță.

Udrea pretindea că această solicitare ar fi provenit din partea lui Coldea, sugerând astfel o posibilă implicare a acestuia în acordarea susținerii financiare pentru proiectul media al lui Ghiță.

„În spatele unui plan pe care eu îl văd foarte bine așezat și care este pus în practică de ceva timp, pas cu pas, și ce-am aici sunt lucruri pe care de luni de zile eu le scriu… și constatând toate acestea, se afla un om care deține în acest moment toate aceste secrete, pentru ca le are de la mii de oameni, de ofițeri care le aduna. Este șeful actual al Serviciului Român de Informații, este dl Florin Coldea. Deci dl Coldea este cel care, în acest moment, deține această putere, pentru ca pe de o parte deține toate secretele, este depozitarul tuturor secretelor tuturor, pe de alta parte are o foarte buna relație cu dna Kovesi. Și va spun eu, care am intervenit în numirea dnei Kovesi în funcția de procuror DNA”, a spus la acea vreme Elena Udrea.