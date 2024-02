Din moment ce Elena Udrea se află în spatele gratiilor, Adrian Alexandrov nu a avut o zi de naștere spectaculoasă. În acest an, nu a pus accent pe lux, ci și-a dedicat timpul fiicei lor, luând-o la cinema pentru a vedea un film animat. Nu au avut o zi specială, ci s-au trezit dimineața și au mers împreună la Sfânta Biserică, apoi au mers la cinema să vadă un film animat și să mănânce popcorn.

„Nu am făcut nimic deosebit. Ne-am trezit dimineață, mă refer la mine și la cea mică, și am fost un pic la biserică, am fost la biserica unde am și botezat-o, pe urmă am fost la un desen animat și popcorn la un mall și acasă. Nu am făcut nimic special, doar ne-am petrecut tot timpul împreună.

Nu pot spune că îmi doresc ceva anume, cred că mi-aș dori cel mai mult să nu mai pun ani la vârsta pe care o am deja, mi-aș dori să rămân mereu tânăr și mi-aș dori ca toată lumea să fie fericită. Elena mi-a urat să fiu sănătos, fericit, să ne revedem cu toții cât mai repede și să rămân în continuare același om. Nu este deloc ușoară situația prin care trecem! Sper și îmi doresc ca toate lucrurile să se îndrepte și să fie bine”, a declarat el pentru Antena Stars.