Traian Băsescu crede că Nicușor Dan va câștiga alegerile prezidențiale. În opinia lui, ar fi o mare greșeală ca Nicușor Dan să înceapă negocieri politice pentru că sprijinul real al lui vine din partea votanților, nu din partea partidelor sau a diferitelor grupuri din partide politice.

El a spus că George Simion va pierde pentru că primul tur de vot nu arată ce se va întâmpla în final. A explicat că au fost 9 milioane de oameni care nu au votat, în timp ce suveraniștii (susținătorii candidatului AUR) au fost foarte prezenți din primul tur. În opinia lui, Simion a obținut deja tot sprijinul pe care îl putea primi de la acești alegători, în timp ce Dan are o rezervă importantă de voturi, mai ales printre cei 9 milioane care nu au venit la urne.

Acum, spune Băsescu, acești oameni pot alege între două variante clare – una serioasă și una care ar duce țara înapoi cu 50 de ani. A mai adăugat că Dan are o a doua sursă de voturi în rândul celor care au susținut candidați care nu au intrat în turul doi. El crede că mulți dintre aceștia îl vor vota pe Dan, nu pe Simion.

„Când am văzut scorul 20% la 40%, am făcut prima declarație în seara în care s-au anunțat rezultatele și am spus că Simion pierde pentru că primul tur nu e reprezentativ pentru finalul alegerilor. Au fost 9 milioane de oameni care n-au venit la vot, în condițiile în care suveraniștii au ieșit la vot cu mic cu mare din primul tur.

Ce are Simion are tot ce au putut da așa-numiții suveraniști, iar Nicușor Dan are o rezervă uriașă în primul rând în cei 9 milioane care n-au venit la vot și acum au imaginea clară între două opțiuni – una serioasă și una care ne-ar duce înapoi cu 50 de ani.

Și mai e o a doua rezervă pe care o are Nicușor în rândul electoratului celor 9 care n-au intrat în turul 2. Și acolo sunt oameni care vor veni să voteze pentru Nicușor, nu pentru Simion”, a explicat fostul președinte al României, sâmbătă, la Special B1 de pe B1 TV.